Barbara Car zadovoljna z napredkom v igri in rezultati

Za Barbaro Car, slovensko reprezentantko v golfu, je izjemno pestro poletje. Najprej je uspešno zaključila prvo leto študija na univerzi Old Dominion v Norfolku v zvezni državi Virginia, julij je bil v znamenju ekipnega in posamičnega evropskega prvenstva, po kratkem oddihu pa je Ljubljančanka sredi avgusta že odpotovala v ZDA.

Zadovoljivo 17. mesto na ekipnem EP

Z 20-letnico smo potegnili črto pod poletne nastope, kjer je najprej v prvi polovici julija s slovensko izbrano vrsto nastopila na ekipnem evropskem prvenstvu na legendarnem igrišču Chantilly v bližini Pariza.

Slovenska reprezentanca na evropskem prvenstvu v Franciji; z leve: trener Aleš Gregorič, Barbara Car, Neža Šiftar, Mia Lavrih, Zala Jesih, Eva Kiri Fevžer in Tara Stjepanović. FOTO: Golf zveza Slovenije

»Bilo je zelo lepo in odlično urejeno igrišče, kjer začutiš bogato zgodovino in tradicijo golfa. Bilo je zelo impresivno, to je name in na vsa druga dekleta naredilo močan vtis. S svojo seštevno igro nisem bila najbolj zadovoljna, sem pa bila precej boljša v match playju, ko smo v igri za končno razvrstitev v skupini C smo premagale Poljsko in Škotsko ter izgubile s Finsko. Resda nismo dosegle osnovnega cilja, to je 16. mesto, a si tega ne smemo jemati srcu. Na koncu smo bile 17., kar je dober rezultat, sploh če upoštevamo, da smo v ekipi imele mlade igralke,« je ocenila Barbara dosežek na turnirju, kjer so med 20 ekipami zmagale Španke. Trener Aleš Gregorič je v Franciji ob Barbari vodil še Nežo Šiftar, Evo Kiri Fevžer, Zalo Jesih, Mijo Lavrih ter debitantko na evropskih prvenstvih Taro Stjepanović.

Napredek v posamični konkurenci

Barbara Car je konec julija kot edina slovenska predstavnica tekmovala še na individualnem evropskem prvenstvu v Frankfurtu.

Barbara Car na EP v Nemčiji FOTO: Osebni arhiv

»Igrali smo na igrišču, kjer lahko brez posebnega naprezanja odigraš tudi pet udarcev pod parom igrišča. Seveda ima svoje pasti, a se jim da elegantno izogniti. Z igro sem še kar zadovoljna, čeprav to ni bil moj vrhunski golf, ki sem ga že prikazala v preteklosti. Sem pa bila na igrišču mirna in samozavestna, prebila sem se čez prvo sito med 90 igralk, tretji dan turnirja pa mi je za uvrstitev v finale najboljših 60 zmanjkal zgolj en udarec. Seveda bi se dalo odigrati bolje, toda v danih okoliščinah je bilo to optimalno v moji igri,« je povedala članica Racman Golf kluba, ki je tekmovanje končala na 66. mestu.

Barbara Car je na EP v Frankfurtu zasedla 66. mesto, bila je v prvi tretjini tekmovalk. FOTO: Osebni arhiv

»Mi je pa bilo všeč, da se mi je lahko tokrat oče v trenerski vlogi povsem posvetil, saj sva bila sama na tekmovanju. To se ne zgodi pogosto, zato mi je pomenilo toliko več, saj se dobro razumeva, imava odličen odnos, pogovor z njim mi zelo koristi. To je bil moj najboljši rezultat na evropskem prvenstvu, kar pomeni, da iz leta v leto napredujem. To me veseli, hkrati je močna spodbuda za nadaljnje delo,« je dodala Barbara. Z njenim dosežkom je bil zadovoljen tudi oče Matjaž, sicer tudi eden izmed reprezentančnih trenerjev, ki je poudaril, da Barbara iz leta v leto napreduje, saj je bila pred tremi leti na EP na 126. mestu, lani pa je zasedla 97. mesto.

Barbara Car na golfskem igrišču v Frankfurtu FOTO: Osebni arhiv

Pričakovati je, da bo v drugem letu študija, ki ji gre odlično od rok, napredovala tudi v golfu, kjer jo prvi turnir z univerzitetno ekipo čaka na začetku septembra.