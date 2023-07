Barbara Car in Lana Malek v boj z elito stare celine

Dva tedna po ekipnem evropskem prvenstvu za amaterje v golfu, kjer sta članska in mladinska reprezentanca Slovenije v Belgiji oziroma Švici izpadli iz divizije 1, članice pa so na Finskem osvojile predzadnje mesto, a vendarle ostale med elito, bosta od danes do sobote Barbara Car in Lana Malek nastopili na evropskem prvenstvu posameznic na Švedskem.

Lana Malek (levo) in Barbara Car želita do odmevnega dosežka na Švedskem. FOTO: Matjaž Car

Obe Slovenki želita v finalno rundo

Barbara Car in Lana Malek bosta lahko s pridom izkoristili izkušnje s Finske pred dvema tednoma. Prizorišče evropskega prvenstva je igrišče golf kluba Tegelberga v bližini Malmöja. »Igrišče je dolgo, skupaj z vetrom bo od deklet zahtevalo veliko mero potrpežljivosti in znanja. Vse to ustreza največji ženski amaterski tekmi v Evropi,« sporoča trener Matjaž Car in dodaja: »Po tretjem dnevu je rez. Uspeh naših predstavnic bi bila uvrstitev v finalno rundo, kar bi pomenilo, da sta med 48 najboljšimi igralkami.«

Lana Malek in Barbara Car bosta morali na zahtevnem igrišču v bližini Malmöja pokazati veliko mero potrpežljivosti in znanja. FOTO: Matjaž Car

Na ekipnem EP so pridobivala izkušnje

Dekleta so sicer na ekipnem EP na Finskem zasedla 18. mesto med 19 reprezentancami, v match-playu so igrale neodločeno s Turčijo, izgubile pa z Belgijo. Nazadovati ne morejo, saj skupine nižjega ranga zaradi pomanjkanja ekip ni. Trener reprezentance Aleš Gregorič je ocenil: »Osvojili smo 18. mesto, igrali smo po svojih zmožnostih, saj smo razen Turčije imeli najvišji hendikep. Vsekakor so dekleta pridobila dragocene izkušnje, ki jim bodo na teh prvenstvih pomagale tudi v prihodnjih sezonah. Zdaj imamo tudi natančnejši vpogled v to, na čemer moramo delati v prihodnjem letu, da bomo njihovo igro spravili na višjo raven, da bodo konkurenčna tudi na tovrstnih tekmovanjih.«

Cilj Lane Malek je, da se uvrsti med 48 najboljših amaterskih igralk v Evropi. FOTO: Leon Vidic

Člani izpadli kljub svoji najvišji uvrstitvi

Članska zasedba je v Belgiji zasedla 14. mesto med 16 ekipami v diviziji 1 in izpadla v nižji rang tekmovanja. V seštevni igri prva dva dneva prvenstva je bil konkurenčen edino Luka Naglič (-5; 20. mesto), v match-playu pa je slovenska vrsta premagala zgolj Belgijo, izgubila pa s Finsko in Nemčijo.

Luka Naglič je od vseh Slovencev prikazal najboljšo igro na ekipnem EP v Belgiji. FOTO: Aleš Fevžer

»Kljub temu, da je 14. mesto pod našimi cilji, je to vseeno naša najboljša uvrstitev na tem tekmovanju doslej. Želeli smo si kakšno mesto višje, vendar bi morali premagati še koga od favoritov. Ekipo lahko pohvalim za borbeno igro in homogeno delovanje na igrišču. To je lahko dodatna motivacija za vse fante, da v prihodnje še napredujejo in skupaj naredimo korak naprej,« je povedal trener Uroš Gregorič.

Najboljši mladinci pod pričakovanji

Leon Car je skupaj s kolegi iz mladinske reprezentance na ekipnem EP v Švici izpadel v divizijo 2. FOTO: Aleš Fevžer

Mladinci pa so se v Švici morali sprijazniti z izpadom v divizijo 2, saj so po edini zmagi proti Slovaški zasedli 15. mesto med 16 ekipami. »S fanti smo na tekmovanje prišli s pričakovanji da lahko osvojimo 12. ali 13. mesto. Po prvem delu - dva dni seštevne igre smo bili samo dva udarca za 13. mestom. Drugi dan smo odigrali zelo dobro in imeli deveti rezultat med 16 reprezentancami. Ta rezultat nam je v match-playih namenil Nizozemce in Fince. Oba dvoboja smo izgubili predvsem zaradi slabše igre nosilcev ekipe. Zadnji dan se je raven igre dvignila in z zmago proti Slovaški smo osvojili 15. mesto. S tem rezultatom se naslednje leto selimo v divizijo 2. Kakovost premoremo, kar se je videlo v delnih rezultatih, a žal boljši igralci niso zadržali svoje forme iz prvega dela sezone,« je igre mladih golfskih upov komentiral trener Matjaž Car.