Barbara Car v boj za študentski finale ZDA v golfu

Slovenska reprezentantka v golfu Barbara Car, ki študira v ZDA, nestrpno pričakuje začetek današnjega turnirja regionalnega finala, potem ko je prepričljivo zmagala v študentskem prvenstvu konference Sun Belt.

Študentka drugega letnika na univerzi Old Dominion je letos vidno napredovala, aprila, ko je bilo najbolj potrebno, pa je prikazala najboljše igre ter osvojila po dve drugi mesti in zmago med posameznicami.

Ljubljančanka je suvereno zmagala na konferenčnem finalu med posameznicami. FOTO: Osebni arhiv

To jo je pripeljalo na regionalni finale od 11. do 13. maja v Louisvillu, podobnih turnirjev po ZDA je še pet. »Pred zadnjimi turnirji je bil prisoten pritisk, saj sem se želela uvrstiti na regionalni finale. Bila sem blizu, a sem morala še nekaj dodati. Po dveh drugih mestih sem opravila največji del, potem pa sem z zmago samo še postavila piko na i,« je pojasnila 21-letna Ljubljančanka.

Študentka univerze Old Dominion si letos bolj zaupa kot prej, posledično igra bolj sproščeno. FOTO: Osebni arhiv

Kaj pa je botrovalo njenemu vzponu? »Veliko in kakovostno sem trenirala. Mislim, da sem tudi nekoliko spremenila pristop k igri, delala sem tudi s športnim psihologom, ki mi je pri tem veliko pomagal. Potem sem na zadnjih treh turnirjih resnično uživala, saj sem mentalno močnejša. Zdaj si bolj zaupam, v igri pač dam tisto, kar sem v tistem trenutku sposobna. Ne zahtevam več od tega, raje se prepustim temu, kar imam, kot pa da bi nekaj počela na silo,« zrelo odgovarja članica Racman Golf kluba.

Barbara se je s svojo ekipo uvrstila tudi v konferenčni polfinale. FOTO: Osebni arhiv

»Tudi trenerka je bila zelo vesela mojega uspeha. Vedeti morate, da sem lani v tem obdobju v najslabšem položaju v svoji karieri, na tej tekmi sem bila celo zadnja. Trenerka mi je dejala, da bom naslednje leto zmagala, in to se je tudi zgodilo. To se sliši zelo dobro, kajne?« je še pojasnila Barbara, ki jo na regionalnem finalu spremljata tudi oče Matjaž in mama Alenka.

Zmaga na finalnem turnirju konference Sun Belt ji je zagotovila vstopnico za regionalni finale. FOTO: Osebni arhiv

Ni pa vse v športnih dosežkih, Barbara je uspešna tudi pri študiju. »Dva zaključna izpita sem imela še pred turnirjem, eden sledi po regionalnem finalu, konec maja bom končala z letošnjim študijskim letom in grem domov,« napoveduje najboljša amaterska golfistka v Sloveniji.

Z vrhuncem sezone so prišle tudi nagrade. FOTO: Osebni arhiv

Njen uspeh je pritegnil precej pozornosti na univerzi Old Dominion, odlični rezultati pogosto vzbudijo zanimanje drugih univerz, da vrhunske športnike pritegnejo v svoje vrste. Se torej Barbari obeta selitev? »Razmišljam o vseh opcijah, za zdaj je še vse odprto. Videla bom, kaj se bo dogajalo v prihodnje, kaj mi še lahko ponudijo na domači univerzi ali pa kje drugje. Sem v ugodnem položaju, saj tukaj veliko dajo na športni rating, vsekakor imam dobro odskočno desko za naprej,« Barbara Car ostaja povsem prizemljena.

Ljubljančanka nasmejana pričakuje izziv sezone. FOTO: Osebni arhiv

V Louisvillu za napredovanje na zaključni, nacionalni finalni turnir potrebuje zmago. Odločno jo bo napadla, a je že doslej navdušila, zato bo lahko igrala povsem sproščeno.