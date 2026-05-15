Barbara Car zaključila uspešno sezono študija in golfa

Slovenska golfistka Barbara Car, ki ob študiju v ZDA tekmuje za univerzitetno ekipo Old Dominion, je končala sezono študentskega prvenstva na regionalnem turnirju NCAA v Louisvilleu, kjer je zasedla 38. mesto.

Zmagovalka prvenstva v konferenci Sun Belt je tekmovanje zaključila z 221 udarci (+5). V prvem krogu je igrala 73 (+1), v drugem 72 (par igrišča), v tretjem pa štiri udarce nad parom igrišča.

Barbaro sta na turnirju spremljala mama Alenka in oče Matjaž, ki je tudi njen trener. Hčerkino igro v Louisvillu je takole ocenil: »Barbara je igrala zelo dobro, tudi po dveh, treh slabih razpletih je ohranila visoko raven igre. Toda niti v enem dnevu ni naredila preskoka, preprosto se ni vse sestavilo v njeni igri. Vsekakor je ta sezona zanjo odlična izkušnja, njena športna kariera se bo še naprej razvijala. Odločila se je, da ostane na univerzi Old Dominion, že zdaj pa komaj čakamo na evropski del sezone, ki bo poln tekem najvišjega kakovostnega razreda.«

Zadovoljna je tudi Barbarina univerzitetna trenerka Mallory Kane: »Zelo smo ponosni na Barbaro in na to, kako je igrala letos, še posebej spomladi. Naredila je velik napredek v svoji igri in vedno vrhunsko predstavlja našo univerzo. Že se veselimo prihodnje sezone!«

Študentka drugega letnika se bo po zadnjih študijskih obveznostih vrnila v domovino. Konec junija bo nastopila na največjem turnirju za amaterje (R&A) na Škotskem, julija bo zastopala Slovenijo na evropskem amaterskem prvenstvu v ekipni in posamični konkurenci.