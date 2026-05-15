Barbara Car zaključila uspešno sezono študija in golfa

Slovenska golfistka, študentka drugega letnika na univerzi Old Dominion v ZDA, je naredila velik korak naprej na svoji športni poti.
Barbara Car je letos vidno napredovala v svoji igri in dosegla izvrstne rezultate v študentskem tekmovanju. FOTO: Osebni arhiv
Rok Tamše
15. 5. 2026 | 16:00
15. 5. 2026 | 16:01
2:09
Slovenska golfistka Barbara Car, ki ob študiju v ZDA tekmuje za univerzitetno ekipo Old Dominion, je končala sezono študentskega prvenstva na regionalnem turnirju NCAA v Louisvilleu, kjer je zasedla 38. mesto.

Zmagovalka prvenstva v konferenci Sun Belt je tekmovanje zaključila z 221 udarci (+5). V prvem krogu je igrala 73 (+1), v drugem 72 (par igrišča), v tretjem pa štiri udarce nad parom igrišča. 

Ljubljančanka je bila zmagovalka konference Sun Belt, zato je nastopila tudi na regionalnem finalu, kjer je zasedla 38. mesto. FOTO: Osebni arhiv
Barbaro sta na turnirju spremljala mama Alenka in oče Matjaž, ki je tudi njen trener. Hčerkino igro v Louisvillu je takole ocenil: »Barbara je igrala zelo dobro, tudi po dveh, treh slabih razpletih je ohranila visoko raven igre. Toda niti v enem dnevu ni naredila preskoka, preprosto se ni vse sestavilo v njeni igri. Vsekakor je ta sezona zanjo odlična izkušnja, njena športna kariera se bo še naprej razvijala. Odločila se je, da ostane na univerzi Old Dominion, že zdaj pa komaj čakamo na evropski del sezone, ki bo poln tekem najvišjega kakovostnega razreda.«

»Zelo smo ponosni na Barbaro in na to, kako je igrala letos, še posebej spomladi,« je dejala glavna trenerka Mallory Kane. FOTO: Osebni arhiv
Zadovoljna je tudi Barbarina univerzitetna trenerka Mallory Kane: »Zelo smo ponosni na Barbaro in na to, kako je igrala letos, še posebej spomladi. Naredila je velik napredek v svoji igri in vedno vrhunsko predstavlja našo univerzo. Že se veselimo prihodnje sezone!«

Barbara in glavna trenerka Malory Kane odlično sodelujeta v univerzitetni ekipi golfistk. FOTO: Osebni arhiv
Študentka drugega letnika se bo po zadnjih študijskih obveznostih vrnila v domovino. Konec junija bo nastopila na največjem turnirju za amaterje (R&A) na Škotskem, julija bo zastopala Slovenijo na evropskem amaterskem prvenstvu v ekipni in posamični konkurenci.

Barbara v družbi očeta Matjaža, mame Alenke in glavne trenerke. FOTO: Osebni arhiv
