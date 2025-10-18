Barbara Železnik: Postajamo vse manj balkanski maraton

Ljubljanskega maratona si skoraj ne znamo več predstavljati brez Barbare Železnik.» Železna Barbara«, direktorica Timing Ljubljana, je z njim povezana skoraj od začetka. Je vodja sedemčlanskega kolektiva v tretjem nadstropju že precej dotrajane stavbe na Staničevi 41. Pričakovali bi, da bo tam le nekaj dni pred maratonom kar vršalo, toda vse potega mirno in brez stresa. Izkušnje so ekipo spremenile v dobro naoljen stroj in 54-letna Železnikova verjame, da bo konec tedna vse potekalo gladko. Kaže, da bo tudi vreme sodelovalo ...

Četrt stoletja ste že vodja Ljubljanskega maratona. Zdaj je pred vrati 29. izvedba. Ste še vedno tako navdušeni kot nekoč, ali je postalo rutina?

Še vedno je prisotno enako veselje. Ko si enkrat atlet, si za vedno atlet. Vsaj po srcu, če že ne moreš več tako hitro teči. Uživam v tem, kar delam, atletika mi je res ljuba. Ne samo kot maraton, sodelujemo z Atletsko zvezo Slovenije in kot merilci veliko vikendov preživimo na atletskih štadionih. To nam je v krvi. Biti vodja Ljubljanskega maratona je zame užitek in poklic. V soboto in nedeljo bom največja navijačica naših tekačev.

Priprave na organizacijo maratona trajajo vse leto. FOTO: Leon Vidic

Kdaj se začnejo priprave na organizacijo maratona?

Časi so se spremenili in to ni več nekajmesečni projekt, delamo vse leto. Že dan po letošnjem maratonu bomo odprli prijave za naslednjega.

Razmišljamo, da bi tek na 10 km prestavili na soboto, potem bi se nam v nedeljo za 42 in 21 km odprle dodatne kapacitete.

Kako je z zanimanjem tekačev? Kakšni so trendi? Letošnja številka prijavljenih tekačev, 19.379, je impresivna ...

Do leta 2015 je maraton zaznamovala organska rast, brez pretiranega truda je število udeležencev naraščalo. Leto 2015 je bilo rekordno, takrat smo imeli 16.591 tekačev, ki so prišli v cilj. Potem so številke začele padati. Korona pa je naredila rez, leta 2020 je maraton odpadel, leta 2021 pa smo imeli samo 4401 tekača. Od takrat pa je zanimanje spet v velikem porastu, letna rast je okrog 20 odstotkov in zdaj smo spet na številkah izpred desetih let. Želimo rekord, vedeti pa ne moremo, ali se bo zgodil. Naj tukaj poudarim, da gre samo za nedeljske teke: maraton, polmaraton in tek na 10 km. Letos je nanje prijavljenih 19.379 tekačev, verjamem, da jih bomo na cilju prešteli več kot 17.000, kar bi bilo največ. Očitno se obrestujejo koraki, ki jih delamo na vseh področjih.

Koliko pa je maksimalno število tekačev, ki jih lahko sprejmete in obvladujete?

Ne vemo, ugibamo, ampak zdi se nam, da je 20.000 optimalna številka, da lahko vsem zagotovimo kakovostno izkušnjo. Torej smo že blizu limita. Toda razmišljamo, da bi tek na 10 km prestavili na soboto, potem bi se nam v nedeljo za 42 in 21 km odprle dodatne kapacitete. V tem primeru bi imeli v soboto dopoldne šolske teke, popoldne pa 10 km. To bi se lahko zgodilo že z naslednjim letom, ko bomo obeležili 30. maraton.

Tujci nas vedno zasipajo s pohvalami. Slovenci so malce manj velikodušni.

Je še kaj drugega v načrtu za ta okrogli jubilej?

Marsikaj, toda ne vem, kaj lahko že razkrijem. Raje še malo počakajmo. Vsekakor bo kar nekaj sprememb. Kar vemo, je, da drugo leto ne bomo imeli na voljo Stožic, ker bo takrat tam potekalo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Vrnili se bomo na Gospodarsko razstavišče.

Številke so vedno zanimive. Koliko bo letos tujcev?

Prijavljenih je 6771 tujih tekačev. Če smo lani rekli, da smo s 5092 dosegli rekord, smo ga letos še premaknili. Prihajajo iz 84 držav, lani je bilo držav sicer 86, a pomembno je, da je število tujcev zraslo, kar nas zelo veseli. Letos smo se nagovarjanja lotili malce drugače, ob obiskih sejmov smo prek družabnih omrežij naslavljali ljudi iz teh območij, kar se je izkazalo za uspešno. Letos imamo celo večjo skupino z Islandije.

Vodja Ljubljanskega maratona je že od leta 2000. FOTO: Leon Vidic

Na katerih sejmih ste bili?

Bili smo na Dunaju, v Beogradu, Milanu, Parizu, Madridu, Londonu, Pragi, nazadnje konec septembra v Varšavi, teden po maratonu gremo še v Frankfurt.

Ob prihodu v cilj vsi prejmejo medaljo, na katero si lahko kaj vgravirajo v posebnem šotoru na Trgu republike.

Verjetno pa je največja reklama dober glas, ki ga širijo tekači v svojih domovinah, mar ne?

Res je. Tujci nas vedno zasipajo s pohvalami. Slovenci so malce manj velikodušni. V zadnjih dveh letih izvajamo tudi anketo med tekači, lani so nam namenili oceno 88 od 100, predlani 78. Preberemo, kaj pohvalijo, zanima pa nas predvsem, kaj jim ni bilo všeč, da se lahko popravimo.

88/100 je ocena, ki so jo lani tekači v anketi namenili Ljubljanskemu maratonu.

Vas je še vedno sedem v ekipi na Timing Ljubljana?

Sedem nas je takšnih, ki smo vpeti vse leto. Na dan prireditve pa nas je kakih 1500. V to številko štejem tiste, ki jim pripadajo sendviči. Imamo tudi varnostnike, gasilce, policiste, pa godbe, ki ob trasi spodbujajo tekače. Letos tudi skupino prostovoljcev z gimnazije Bežigrad.

38 let je povprečna starost tekačev na treh nedeljskih tekih.

Koliko žensk bo teklo v nedeljo?

Na 42 km je prijavljenih 2769 moških in 754 žensk. Na 21 km je 5065 moških in 3451 žensk, na 10 km pa je stvar obratna, imamo 3254 moških in 3866 žensk.

Mogoče ni odveč še enkrat opozoriti, da v nedeljo ni več mogoče prevzeti štartne številke. To je mogoče le še v soboto v Stožicah ali prej.

Kaj piše v rubriki najmlajši, najstarejši?

Moram povedati, da so na vseh daljših razdaljah starostne omejitve, za 10 km je starostna meja 16 let, na 21 je 18 let in na 42 je 20 let. Na 10 km je prijavljenih 48 šestnajstletnih fantov in 43 deklet. Na polmaratonu imamo 54 fantov, starih 18 let, in 26 deklet, na maratonu pa 36 dvajsetletnikov in 12 dvajsetletnic. Najstarejša je seveda Kazimira Lužnik, ki ima že 91 let in teče na 10 km. Na 10 km ima najstarejši moški 88 let, prav toliko je star nekdo, ki se je prijavil na 21 km, imamo pa tudi 85-letnega moškega, ki se je prijavil na 42 km. Upam, da se ni zatipkal pri prijavi.

6771 je prijavljenih tujih tekačev, največ iz Hrvaške, Srbije in Italije.

Katere države so poleg Slovenije najbolj zastopane?

Največ je Hrvatov, 1563. Sledijo Srbi s 1098, tretji so Italijani (770), zatem Avstrijci (615) in Britanci (393) ... Pred leti je bilo 80 odstotkov tujcev in držav nekdanje Jugoslavije, zdaj predstavljajo 47 odstotkov. Smo vedno bolj evropski.

Kakšna je povprečna starost? Lani je prvič padla pod 40, na 39. Kako je letos?

Letos je povprečna starost na vseh treh razdaljah 38 let. Torej se mlajšamo.

V pisarni je vedno dovolj dela. FOTO: Leon Vidic

Novost je študentski tek.

Dobili smo sredstva iz programa Erasmus. Sodelujemo s 16 evropskimi univerzami. Trenirali so pod našim vodstvom oziroma programom. Za vse tri nedeljske teke je prijavljenih 1933 študentov iz 34 držav. Letos bomo prvič razglasili študentske prvake. Je pa to enkratni projekt, ki ga prihodnje leto ne bo.

91 let ima Kazimira Lužnik, ki bo tudi letos premagala 10 kilometrov.

Kaj dobijo tekači?

V paketu dobijo torbo in majico, če so dali ob prijavi soglasje in označili velikost. Veseli smo, da se je majica vrnila. Ob prihodu v cilj pa vsi prejmejo medaljo, na katero si lahko kaj vgravirajo v posebnem šotoru na Trgu republike.

Lani je bi proračun maratona milijon in pol evrov, je ostal enak?

Podoben, glede na to, da je tekačev več in da imamo nekaj novih sponzorjev, bo na koncu verjetno malce višji.

Koliko atletom ste plačali za nastop?

Letos imamo dve različni kategoriji. V prvi so elitni tekači, ki pridejo iz Etiopije, Kenije v sklopu Zlatega znaka, ki ga imamo. Druga je naš Top Team Slovenia. Lani smo delali lepo zgodbo s Primožem Kobetom, ki je izboljšal slovenski rekord za sekundo, letos smo mu priključili Nino Gubanc na 42 km, Jakoba Medveda na 21 km ter Klaro Lukan in Vida Botolina na 10 km.

Koliko bo elitnih tujih tekačev?

Šestnajst skupaj z narekovalci tempa.

Branilca naslova, Etiopijec Tamire Getaneh in Kenijka Joyce Chepkemoi Tele, prideta?

Ne. Edmond Kipngetich, zmagovalec iz leta 2023, sicer pride, ampak kot narekovalec tempa.

Torej se obeta dober čas, če bo nekdanji zmagovalec »zajec«. Morda blizu rekorda Sisaya Lemme iz leta 2018 (2:04:58).

Da, mislim, da bi lahko šlo pod 2:06, odvisno tudi od vremena.

Letos imamo še eno popestritev, Anže Zavrl iz skupine Gadi naj bi maraton pretekel ob igranju harmonike in se zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov? Ga je medtem morda minilo?

Mislim, da ne bo obupal. Zastavil si je cilj, na Guinnessu so mu to potrdili. Potreboval bo lepo število prič, ki bodo potrdile, da se je to zares zgodilo. Ves čas ga bo treba snemati. A on je dober tekač, ima odličen čas za rekreativca. Če mu bo uspelo s harmoniko, res kapo dol. Za nas bo to dodatna reklama, za vse tiste, ki bodo tekli okrog njega, pa spodbuda in zabava. Čeprav se bodo morda glasbe sproti naveličali.

Župan Zoran Janković si najbolj želi slišati Avsenikovo Na Golici in bo kot vselej dajal "petke" tekačem v cilju. Bo prišel tudi nekdanji predsednik Borut Pahor?

Ne, njega pa letos ne bo, nas je s simpatičnim zapisom obvestil, da bo službeno zadržan na Kitajskem.

Se kaj spreminja glede trase, okrepčevalnic ob progi?

Ne, vse je enako. Postavljenih bo osem okrepčevalnic in šest vodnih postaj. Novost je, da bosta na vseh zraven tudi dve osebi, ki lahko nudita prvo pomoč, če bi kdo imel težave z zdravjem, pa tudi defibrilator.

Kakšen nasvet za tekače v zadnjem hipu?

Mogoče ni odveč še enkrat opozoriti, da v nedeljo ni več mogoče prevzeti štartne številke. To je mogoče le še v soboto v Stožicah ali prej. Tam je tudi sejem Tečem, razstavljavci ponujajo športno opremo po ugodnih cenah. Splača se priti pogledat. Nadalje, naj se oblečejo vremenu primerno. Naj bodo dovolj zgodaj na štartu, štart desetke je ob 8. uri, polmaratona in maratona ob 9.00. Primerno naj se hidrirajo, sploh, če bo toplo. Kot kaže, bodo razmere idealne, zjutraj pet stopinj, kasneje največ 14.

Koliko je navijaških con?

Vse navijaške cone ostajajo, skupaj jih je trinajst, prav toliko bo tudi godb. Torej na 26 mestih bo organizirano navijanje. Vse četrtne skupnosti bodo sodelovale, poleg tega bo imel še generalni sponzor dve navijaški točki. Osebno bi si želela, da bi vsak Ljubljančan vsaj enkrat stopil ob traso in spodbujal tekmovalce. Sploh v tem drugem delu Rudnik, Vič, Moste, ko ostanejo samo še maratonci in so razpršeni. Ko ostanejo sami, jim navijanje pomeni največ.

So prebivalci sprejeli maraton za svojega, je manj nerganja zaradi zapor kot nekoč?

Pripombe so še, manj jih je pri MOL, več pri nas. Res se trudimo iti na roko občanom in tam, kjer je le mogoče, spuščati avtomobile. V tujini imajo maratoni neprepustno zaprto traso. Termin je znan, trasa tudi, res ne vem, zakaj se mora kdo ravno v času maratona nekam odpraviti z avtomobilom. Zelo me žalosti, ko vidim, da se nekateri ne morejo ali nočejo sprijazniti s tem in se prilagoditi.

Govorili ste o tem, da si želite, da bi bila trasa označena, na kakšen način?

Maratoni v tujini imajo označeno idealno linijo. Tudi mi smo jo zarisali pred leti in se še zdaj kje vidi. Gre za to, da bi ta motila uradne cestnoprometne označbe na cestišču. Nismo še našli barve, ki bi bila izbrisljiva takoj po koncu maratona. Mogoče bomo prihodnje leto našli rešitev.

Imate kakšno željo glede rezultata? Rekordi so sicer super, ampak jih je treba plačati ...

Res je. Meni so sicer ljubši slovenski rekordi. Primožu Kobetu je lani uspelo za sekundo, letos smo mu omogočili tudi spodbujevalca ritma, madžarskega tekača Leventeja Szemereija, ki je pred leti pri nas zmagal na 21 km. Verjamem, da bo čas krepko izboljšan.

V soboto bo prav tako pestro. Ambasadorka šolskih tekov je 16-letna slovenska adutinja Živa Remic.

Veseli smo, da je Živa Remic naša ambasadorka, saj predstavlja dober vzor mladim, na katere računamo, da bodo v prihodnje tekli tudi ob nedeljah.

Kako je s trajnostjo?

Zelo nam je pomembna. Vsi kozarci bodo razgradljivi, odpadki ločevani. Mestni avtobusi bodo za tekače brezplačni. Letošnja novost je dogovor s Slovenskimi železnicami, ki bodo vozile tekače v Ljubljano.

Še kakšna želja za konec tedna?

Naj bo lepo vreme in naj bo veliko nasmejanih obrazov tekačev, ki bodo postavili osebne rekorde ali zgolj premagali razdaljo, ki so si jo zastavili.