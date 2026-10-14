Barbara Železnik, vodja Ljubljanskega maratona: Obetamo si kar nekaj rekordov

Ljubljana bo ta konec tedna znova v znamenju teka. Jubilejni, 30. NLB Ljubljanski maraton bo na ulice prestolnice privabil kar 33.281 tekačev, od najmlajših do vrhunskih maratoncev. Ne pozabite: v petek, 16. oktobra, bo s časnikom Delo izšla posebna priloga o Ljubljanskem maratonu. Organizatorji si ob rekordni množičnosti želijo predvsem varne izvedbe, zadovoljnih udeležencev in morda tudi novih rekordov proge. Jubilejna izvedba prinaša tudi novost: tek na 10 kilometrov bo prvič na sporedu v soboto popoldne, na novi, večinoma bežigrajski trasi. Ob pestrem spremljevalnem programu pa tekaški praznik prinaša tudi prometne omejitve, zato organizatorji Ljubljančane pozivajo k razumevanju in spodbujanju tekačev ob progi. Vodja Ljubljanskega maratona prosi Ljubljančanke in Ljubljančane, naj ...