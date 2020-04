Barkovljanko naj bi izpeljali tudi letos

Trst – Znamenita jadralna regata Barkovljanka v Tržaškem zalivu bo, je zagotovil predsednik Jadralnega društva za Barkovlje in Grljan (SVBG) Mitja Gialuz. Prireditelji prestižnega jadralskega dogodka po njegovih besedah niso prekinili dela, so v tesnih stikih s pristojnimi, preučujejo pa različne scenarije.



Barkovljanko, ki je tradicionalno na sporedu oktobra, bodo izpeljali v skladu s smernicami, ki bodo veljale takrat in o katerih je zdaj prezgodaj govoriti, je dejal Gialuz. Organizatorji bodo skupaj z oblastmi storili vse za zagotovitev varne regate. Za zdaj še ni znano, ali bodo lahko prišli tudi tekmovalci iz tujine, saj bo po Gialuzovem mnenju odprtje meja morda zadnji ukrep, ki ga bodo pristojne oblasti sprejele. Prepričan je, da bo po koncu poletja tudi možnost za skupno plovbo.

Lani Gašper Vinčec s Primožem Rogličem

Na lanski 51. Barcolani je presenetljivo zmagal slovenski olimpijec Gašper Vinčec, ki je imel med člani posadke tudi najuspešnejšega kolesarja minule sezone na svetu Primoža Rogliča. Njegov pomočnik za krmilom je bil Mariborčan Žan Luka Zelko, ki si je po vrnitvi in dolgem premoru zaradi poškodbe nato lani v razredu laser priboril olimpijsko normo za Tokio 2020.



Vinčec se je lani pridružil dvema dosedanjima slovenskima zmagovalcema, ki sta skupaj slavila pet zmag. Najuspešnejši slovenski krmar na Barkovljanki Mitja Kosmina, ki je lani zasedel drugo mesto, ima štiri zmage, Dušan Puh pa eno iz leta 1994 z jadrnico Fanatic.



Kosmina je med letoma 1995 in 1997 trikrat zmagal z Gaia Legend, zaradi tega pa je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last, leta 2009 pa je bil prvi še z Maxi Jeno.