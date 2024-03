Belac in Pogačar uspešni v Avstraliji

Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju ženske evropske serije (LET) ob zahodni avstralski obali na igriščih Magenta Shores zasedla končno 12. mesto. Na turnirju z nagradnim skladom 300.000 evrov je tridnevno tekmovanje končala s petimi udarci pod parom. Uspešen slovenski nastop je dopolnila Katja Pogačar na 34. mestu s parom igrišča.

Belac po dveh dneh sedma

Sedemindvajsetletna Ana Belac je po dveh dneh zasedala sedmo mesto s sedmimi udarci pod parom igrišča, ki je pri 72 udarcih. Zadnji dan je s 74 udarci nekoliko nazadovala, a kljub temu zasedla 12. mesto. V žep je tako pospravila 6150 evrov.

Za Belac je bila to najboljša uvrstitev v sezoni. Pred tem je bila v Maroku 24., na uvodnem turnirju v Keniji pa se ni uvrstila v rez s 102. mestom.

Pogačarjevo ovirala poškodba stopala

Na turnirju ob avstralski zahodni obali je nastopila tudi Katja Pogačar, ki je z 216 udarci oziroma natanko parom igrišča zasedla končno 34. mesto (2419 evrov).

»Z nastopom sem zadovoljna, predvsem zato, ker sem ostala mirna in dobro odigrala zaključne luknje. Na žalost se za turnir nisem mogla pripraviti tako, kot bi si želela, ker sem imela probleme s stopalom in poledično nisem mogla veliko trenirati tistih par dni prej. Zato je tudi moja igra malo trpela, vendar se veselim treninga in naslednjega turnirja,« je povedala 29-letna Katja Pogačar, ki je na premiernem turnirju sezone v Keniji osvojila 40. mesto.

Belac in Pogačar bosta med 5. in 7. aprilom nastopili še na turnirju v avstralskem Bonvillu, ki prav tako spada v evropsko serijo in ima nagradni sklad 300.000 evrov.

Zmaga Kolumbijke

Na zadnjem turnirju je sicer zmagala Kolumbijka Mariajo Uribe s 14 udarci pod parom. Z -13 je bila na drugem mestu Britanka Bronte Law, tretja pa Španka Marta Martin (-9). Za zmago je Uribe prejela ček v vrednosti 45.000 evrov.

