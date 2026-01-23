Belgija do zmage v Stožicah, Slovenci za uvod proti Španiji

Belgijska reprezentanca je na prvi tekmi skupine C v ljubljanskih Stožicah na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga Slovenija gosti skupaj z Latvijo in Litvo, s 4:0 (1:0) premagala Belorusijo. Ob 20.30 bo EP v razprodani dvorani odprla tudi slovenska izbrana vrsta proti favoriziranim Špancem.

Obe državi na prvenstvu stare celine nastopata po nekaj letih premora. Belorusi so na zadnje na zaključnem turnirju igrali leta 2010, Belgijci 2014. Belorusi so takrat na svojem debiju obstali v skupinskem delu. Za Belgijce je to šesti nastop na EP, prvič so sodelovali leta 1996, ko so s tretjim mestom osvojili tudi svojo najboljšo uvrstitev doslej. Belorusi so na Fifini lestvici višje uvrščeni (25.), a so Belgijci (34.) v današnjem izenačenem obračunu izkoristili svoje priložnosti.

Belgija je spodbuden začetek kronala s hitrim golom kapetana Omarja Rahouja. Okoli najboljšega strelca v zgodovini reprezentance se je danes odvijalo večino belgijske igre. Po prejetem golu so pritisnili Belorusi in stresli tudi prečko, potem ko je imel prste pri strelu Dmitrija Švedka vmes vratar Dries Vrancken. Ta je moral v teh trenutkih še nekajkrat posredovati, zatem tudi beloruski vratar Aleksej Lukša na drugi strani.

Zelo vroče je bilo pred belgijskim golom v 14. minuti, a se je Vrancken izkazal ob strelu Artema Jakubova z neposredne bližine. Po minutah Belorusije je nevarno zapretila Belgija. Yassine Qoli je imel lepo priložnost, a žogo dvignil prek gola, Rahou jo je poslal mimo, nekajkrat je posredoval Lukša. Tik pred odmorom je moral Vrancken vnovič posredovati, da je Belgija na odmor odnesla minimalno prednost.

Beloruski vratar je bil nemočen ob novih vragolijah kapetana Rahouja, ki je v 30. minuti povišal belgijsko vodstvo. Tekma se je zatem razživela, obe ekipi sta imeli še lepo število zrelih priložnosti. Do konca so bili nevarnejši Belorusi in znova stresli okvir vrat po strelu Sergeja Krikuna. Poskušali so tudi z letečim vratarjem, a je to le še poslabšalo položaj, saj sta po dveh izgubljenih žogah z lastne polovice prazna vrata zadela Rahou in Steven Dillien.

Ob 20.30 bodo domače EP začeli Slovenci proti zelo zahtevnim Špancem. V ponedeljek se bodo Belorusi pomerili s Španci (17.30), Belgijci pa s Slovenci (20.30).

V soboto bodo teren v Stožicah preizkusili še v skupini D. Ob 14.30 se bodo dvakratni zaporedni evropski prvaki Portugalci pomerili z Italijani, ob 17.30 sledi še dvoboj Madžarske in Poljske.