Belgijec neustavljiv, Tim Gajser bo napadal zmagovalni oder

Slovenski motokrosist Tim Gajser bo nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v italijanski Pietramurati začel s petim kvalifikacijskim izhodiščem, ki si ga je privozil danes. Najboljši v kvalifikacijah je bil vodilni v seštevku sezone elitnega razreda MXGP, Belgijec Lucas Coenen. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 25.

Gajser je prejšnji teden v Švici osvojil osmo mesto, boljšo uvrstitev je zapravil s tremi padci. Pietramurata v Trentinu je eno njegovih najljubših prizorišč, kjer se vedno zbere tudi veliko slovenskih ljubiteljev tega športa.

V kvalifikacijah je bil danes Gajser peti, poleg Coenena, ki je najbolje začel novo sezono in je zmagal tudi v Švici, pa so bili pred njim še Francoz Tom Vialle, Italijan Andrea Adamo in Nizozemec Kay de Wolf.

Coenen se je z današnjo kvalifikacijsko zmago in desetimi točkami še bolj utrdil na vrhu seštevka sezone; zdaj ima 202 točki. Drugi je Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil danes šele deveti in dobil le dve novi točki, s 180. Gajser je ostal peti in ima 155 točk, Pancar, ki na petih dirkah v kvalifikacijah še ni prišel do deseterice in točk, pa je s 34 točkami s prejšnjih dirk na 18. mestu.

V kvalifikacijah razreda MX2 je nastopil Jaka Peklaj in končal na 29. mestu, zmagal je Belgijec Sacha Coenen.

Prva vožnja dirke za VN Trentina na progi Ciclamino v Pietramurati v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10. V MX2 bosta vožnji ob 13.15 in 16.10.