Belgijski libero: Če bomo na naši ravni, lahko premagamo Slovenijo

Le nekaj ur nas še loči od četrtfinalnega dvoboja med Slovenijo in Belgijo na evropskem prvenstvu v odbojki. Obračun bo na sporedu ob 16. uri, reprezentanci pa se bosta pomerili v dvorani Palavela v Torinu.

Slovenija je šesta reprezentanca na svetovni lestvici in kotira sedem mest višje kot njena današnja tekmica, ki je na 13. mestu. Pred današanjo tekmo je bil poln hvale na račun slovenske izbrane vrste kapetan rdečih zmajev Sam Deroo. »Slovenija je zelo močna ekipa, ki se ponaša z močnim servisom. Gre za ekipo, ki je že leta na vrhu. Morda nima absolutnih svetovnih zvezdnikov, a je vedno dosegala dobre rezultate, čeprav sem prepričan, da bomo jutri pokazali najboljše, kar ste videli doslej,« so izjavo sprejemalca, ki igra za turški Halkbank Spor Kulübü, citirali pri belgijskem portalu Sporza.

Zmagovalec s Poljsko

Belgija je v osmini finala s 3:1 ugnala Češko, v izločlne boje pa se je podala z najboljšim izhodiščem iz skupine C, v kateri je zbrala 13 točk. Edini poraz ji je po petih nizih zadala Finska. Dvajsetletni belgijski libero Gorik Lantsoght pričakuje težko četrtfinalno tekmo. »To bo zelo težka tekma. Če bomo igrali na naši ravni, lahko zagotovo zmagamo, vendar moramo to raven tudi doseči. Našo obrambo lahko še nekoliko izboljšamo in tudi sam moram postati boljši na tem področju,« je prepričan.

Zmagovalec dvoboja se bo pomeril z izvrstno reprezentanco Poljske, ki je premagala Nemce. Drevi je na sporedu še dvoboj med Italijani in Finci, zmagovalce čakajo Francozi.