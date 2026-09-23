  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Belgijski libero: Če bomo na naši ravni, lahko premagamo Slovenijo

Kaj so pred četrtfinalnim dvobojem s Slovenijo povedali belgijski odbojkarski reprezentanti?
Sam Deroo, belgijski kapetan, igra v Turčiji. FOTO: Noel Celis/Reuters
Galerija
Sam Deroo, belgijski kapetan, igra v Turčiji. FOTO: Noel Celis/Reuters
T. E.
23. 9. 2026 | 12:18
23. 9. 2026 | 12:27
2:10
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Le nekaj ur nas še loči od četrtfinalnega dvoboja med Slovenijo in Belgijo na evropskem prvenstvu v odbojki. Obračun bo na sporedu ob 16. uri, reprezentanci pa se bosta pomerili v dvorani Palavela v Torinu. 

image_alt
Klemen Čebulj je temelj, na katerem bosta gradila Možič in Mujanović

Slovenija je šesta reprezentanca na svetovni lestvici in kotira sedem mest višje kot njena današnja tekmica, ki je na 13. mestu. Pred današanjo tekmo je bil poln hvale na račun slovenske izbrane vrste kapetan rdečih zmajev Sam Deroo. »Slovenija je zelo močna ekipa, ki se ponaša z močnim servisom. Gre za ekipo, ki je že leta na vrhu. Morda nima absolutnih svetovnih zvezdnikov, a je vedno dosegala dobre rezultate, čeprav sem prepričan, da bomo jutri pokazali najboljše, kar ste videli doslej,« so izjavo sprejemalca, ki igra za turški Halkbank Spor Kulübü, citirali pri belgijskem portalu Sporza

Zmagovalec s Poljsko

Belgija je v osmini finala s 3:1 ugnala Češko, v izločlne boje pa se je podala z najboljšim izhodiščem iz skupine C, v kateri je zbrala 13 točk. Edini poraz ji je po petih nizih zadala Finska. Dvajsetletni belgijski libero Gorik Lantsoght pričakuje težko četrtfinalno tekmo. »To bo zelo težka tekma. Če bomo igrali na naši ravni, lahko zagotovo zmagamo, vendar moramo to raven tudi doseči. Našo obrambo lahko še nekoliko izboljšamo in tudi sam moram postati boljši na tem področju,« je prepričan. 

Zmagovalec dvoboja se bo pomeril z izvrstno reprezentanco Poljske, ki je premagala Nemce. Drevi je na sporedu še dvoboj med Italijani in Finci, zmagovalce čakajo Francozi. 

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Klemen Čebulj je temelj, na katerem bosta gradila Možič in Mujanović

Po zanesljivi zmagi nad Srbijo s 3:0 bo Belgija naslednja slovenska ovira na EP v odbojki. Fabio Soli zadovoljen z dvigom forme.
Nejc Grilc 23. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Prvi dan po napovedih, bo tako tudi s Slovenijo v sredo?

V četrfinalu prvenstva stare celine so francoski odbojkarji odpravili romunske, poljski pa nemške. V sredo Slovenija – Belgija.
22. 9. 2026 | 21:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Odbojka

Slovenija odpihnila Srbijo, sledi Belgija, pogled proti polfinalu ...

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva nalogo opravila z odliko, v sredo obračun z Belgijci.
Rok Tamše, Nejc Grilc 22. 9. 2026 | 09:30
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Kaj poraz s Slovenijo pomeni za Cretuja

Prihodnost romunskega strokovnjaka Gheorgheja Cretuja na srbski klopi je pod vprašajem po porazu v osmini finala evropskega prvenstva v odbojki.
22. 9. 2026 | 09:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
DRAŽBA

Hiša v Logatcu, vredna 760.000 evrov, prodana v 15 minutah

Je na dražbah še vedno mogoče kupiti nepremičnino ceneje? Kupec hišo na dražbi kupil s 30-odstotnim popustom.
Aleksandar Lukić 21. 9. 2026 | 16:04
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Odprli največjo sončno elektrarno v Sloveniji

Projekt Sončne elektrarne Prapretno je prvi slovenski energetski projekt, ki je pridobil tri milijone evrov iz evropskega sklada za pravični prehod.
22. 9. 2026 | 17:14
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Planica mu je vzela kariero, življenje pa zdaj podarilo najlepšo lovoriko

Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je sporočil čudovito novico.
Miha Šimnovec 21. 9. 2026 | 11:31
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Komisar se brani: Pri poslih z Dončićevim moštvom je vse čisto

Komisar lige NBA Adam Silver je zavrnil očitke, da Marka Walterja niso dovolj podrobno preiskali, preden je dobil zeleno luč za nakup Los Angeles Lakers.
22. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Kaj praznujemo na današnji državni praznik?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ARENA TEHNOLOGIJ

»To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Poslovna konferenca

Na področju zdravstva smo pustili, da gre voz po svoje

Minister Ostrc pravi, da kot družba nismo pravočasno naslovili težav absentizma in tudi prezentizma, saj smo bili predolgo časa pasivni.
Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2026 | 10:56
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Konferenca Zdravje 2026

Če stroške iz zdravstva prenesemo drugam, bremena nismo obvladali

O učinkih bolezni na delovno zmožnost in izide na trgu dela je predstavila izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Milka Bizovičar 23. 9. 2026 | 10:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Poslovna konferenca

Zdravje ni le strošek, ampak naložba v ljudi, družbo in gospodarsko prihodnost

Na Delovi poslovni konferenci s ključnimi deležniki tudi o tem, da tudi v zdravstvu potrebujemo investicijsko razmišljanje.
Marjana Kristan Fazarinc, Andreja Žibret 23. 9. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Analiza zdravstva

Ko varčevanje v zdravstvu postane strošek za celotno gospodarstvo

Boljši zdravstveni izidi praviloma pomenijo boljšo kakovost življenja, večjo funkcijsko neodvisnost in s tem večjo delovno zmožnost posameznika.
Petra Došenović Bonča 23. 9. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

BelgijaSlovenijaSam Derooevropsko prvenstvo v odbojkiodbojkaslovenska odbojkarska reprezentanca

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Legendi se posmehujeta iz Šeška, Bijol ga brani

Benjamin Šeško bo izpustil cikel štirih tekem slovenske reprezentance v ligi narodov. Kako si lahko sploh poškoduješ golen, se sprašujeta Butt in Scholes.
23. 9. 2026 | 12:33
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
Praznik

Uroš Mohorič, OKS: Potrebujemo več športne vadbe od vrtca do fakultete

Ob dnevu slovenskega športa je generalni sekretar OKS-ZŠZ predstavil razmere in ključne izzive v panogi.
Rok Tamše 23. 9. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ukinitev devetletke

Ministrstvo: Javnost podpira vrnitev na osemletko

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za ministrstvo opravila agencija Parsifal, je pokazala, da dobra polovica staršev noče devetletke.
Špela Kuralt 23. 9. 2026 | 12:23
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Belgijski libero: Če bomo na naši ravni, lahko premagamo Slovenijo

Kaj so pred četrtfinalnim dvobojem s Slovenijo povedali belgijski odbojkarski reprezentanti?
23. 9. 2026 | 12:18
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINSKI TRG

Maribor po rasti cen stanovanj močno prehiteva Ljubljano – sveži podatki Sursa

Rabljene nepremičnine v Sloveniji dražje, nove cenejše tako na četrtletni kot medletni ravni.
Aleksandar Lukić 23. 9. 2026 | 12:14
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ukinitev devetletke

Ministrstvo: Javnost podpira vrnitev na osemletko

Javnomnenjska raziskava, ki jo je za ministrstvo opravila agencija Parsifal, je pokazala, da dobra polovica staršev noče devetletke.
Špela Kuralt 23. 9. 2026 | 12:23
Preberite več
Šport  |  Drugo
EP v odbojki

Belgijski libero: Če bomo na naši ravni, lahko premagamo Slovenijo

Kaj so pred četrtfinalnim dvobojem s Slovenijo povedali belgijski odbojkarski reprezentanti?
23. 9. 2026 | 12:18
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINSKI TRG

Maribor po rasti cen stanovanj močno prehiteva Ljubljano – sveži podatki Sursa

Rabljene nepremičnine v Sloveniji dražje, nove cenejše tako na četrtletni kot medletni ravni.
Aleksandar Lukić 23. 9. 2026 | 12:14
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
21. 9. 2026 | 15:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
21. 9. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOGODEK

Peter Prevc brez olepševanja

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Telefon, ki buri duhove, lahko pristane prav v vašem žepu

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nevarnost, na katero sploh ne pomislimo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

S to napravo prihranite 75 odstotkov

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski ETF odpira preprostejšo pot do domačih delnic

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Tvega, kdor nič ne naredi«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

V njegovih rokah se začne zgodba ene najdragocenejših snovi

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Od izposojene opreme do svetovnega prvenstva: »Ne bi mogla biti brez tega« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo