Beloruskim športnikom je odleglo

Mednarodni olimpijski komite je danes umaknil suspenz in vse sankcije proti beloruskim športnikom. Ti bodo od danes dalje lahko na vseh tekmovanjih nastopali s svojimi nacionalnimi simboli in tudi v ekipnih tekmovanjih. Sankcije proti Rusiji ostajajo.

Beloruski športniki so bili skupaj z ruskimi suspendirani pred več kot štirimi leti ob začetku ruske invazije v Ukrajini, saj je Belorusija aktivno podprla ruski vojaški vdor v sosednjo državo.

Na ZOI samo sneg in led MOK je danes tudi odločil, da v program zimskih olimpijskih iger 2030, ki jih bo gostila Francija, ne bo sprejel krosa, trail teka, ciklokrosa ali gravla, ki so jih na igrah želeli prirediti francoski organizatorji. »Junija bomo glasovali o programu zimskih iger 2030, a že zdaj smo se odločili, da se noben poletni šport ali šport, ki se izvaja skozi celo leto, ne bo uvrstil vanj. Gre samo za sneg in led,« je povedala predsednica MOK Kirsty Coventry.

Mednarodni olimpijski komite je z današnjo odločitvijo odprl vrata beloruskim ekipam, da se bodo lahko udeležile kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu.

MOK je nadaljevanje suspenza za ruske športnike utemeljil s kršenjem pravil s strani ruskega olimpijskega komiteja. K temu so dodali, da so na MOK izjemno zaskrbljeni po novici, da Svetovna protidopinška agencija (Wada) preiskuje delovanje ruskega protidopinškega sistema. Zdaj na MOK čakajo preiskavo, ki bo dala jasnejšo sliko v zvezi z aktualno situacijo.