Benetke v dveh hitrostih: od karbona med palačami do 321 jader pred San Marcom

Benetke so ta konec tedna pokazale, kako različen obraz ima lahko isto morje: od karbona, ki skoraj drsi ob fasadah palač, do 321 jadrnic, stisnjenih na poti proti Trgu sv. Marka. Prav kontrast med sobotnim beneškim Grand Prixom velikih jadrnic in nedeljsko Veleziano razkriva, kako se danes prepletata vrhunski šport in množično jadranje, ki po podatkih zadnjih let privablja vse več udeležencev in sponzorjev. V ospredju sta bila znova Arca SGR in Prosecco DOC Shockwave³, a članek pozornost usmeri drugam: k slovenski posadki Big Sky, ki je na 20-metrski oceanski jadrnici, nekdanji zmagovalki Volvo Ocean Race, začela petletno zgodbo z jasnim ciljem – od Jadrana do Atlantika.