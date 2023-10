Benjamin Savšek in Luka Božič po nizu podvigov v nov boj za OI

Kajakaši in kanuisti so v Tacnu z druženjem končali novo uspešno sezono, ki so jo v slalomu zaznamovali svetovni naslov kanuista Benjamina Savška, skupna zmaga v svetovnem pokalu kanuista Luke Božiča in bron Eve Terčelj v kajakaškem krosu na svetovnem prvenstvu. V taboru Kajakaške zveze Slovenije (KZS) so pred olimpijsko sezono tako zadovoljni.

»Osnovni cilj, ki ga imamo v vsaki predolimpijski sezoni, smo izpolnili, torej smo osvojili vse možne nacionalne kvote za OI. Za piko na i je Benjamin Savšek postal svetovni prvak, Eva Terčelj je bila bronasta, tudi na evropskih igrah smo imeli ekipne kolajne, tako da je generalna ocena zelo pozitivna. Na najlepši možen način pa je sezono končal še Luka Božič, ki je slavil skupno zmago v svetovnem pokalu,« je sezono ocenil direktor KZS Andrej Jelenc in opozoril tudi na številne uspehe v mlajših kategorijah.

Kar zadeva olimpijske kvote, si jih je Slovenija priveslala tako v moškem kot ženskem kajaku in kanuju. To pa so kvote po državah, niso pa še poimenske. Zato bo znova posebej napet boj za olimpijsko vozovnico v moškem kanuju, saj sta na osnovi letošnjih izidov s SP in finala svetovnega pokala domala izenačena Savšek in Božič.

Najboljša na svetu, na OI le eden

»Sistem je tak, da imamo najboljša kanuista na svetu, na štart olimpijske tekme pa bomo lahko poslali le enega,« je dejal Jelenc in pojasnil, da bosta v prihodnjem letu v internem dvoboju šteli še dve tekmi, vključno z majskim evropskim prvenstvom v Tacnu. Podobno je bilo že v boju za tokijske OI, le da je bil takrat sprva Božič v rahli prednosti, pa ga je Savšek nato prehitel in tudi osvojil olimpijsko zlato, letos pa je v rahli prednosti Savšek zaradi kolajne na SP.ž

Luka Božič bo imel vnovič zahtevno pot do olimpijskih iger. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Sezono bi ocenil kot odlično. Ta naslov prvaka mi ogromno pomeni, tudi da sem pripeljal kvoto za OI. Res pa je, da se morava z Luko še med sabo pomeriti, kdo bo šel v Pariz,« je dejal Savšek in o boju z Božičem za OI dejal, da se s tem ne obremenjuje. »Seveda pa bi rad nastopil še na enih OI,« je dodal že z mislimi na nove priprave.

Ve, koga mora premagati

Božič je po nizu drugih mest v skupnem seštevku le zmagal. »Po toliko letih si želiš na vrh. Če primerjam s prejšnjo sezono, nisem dosegel takšnih izidov. Lani sem bil štirikrat na stopničkah, letos dvakrat, a sem bil bolj konstanten. Tega sem zelo vesel, posebej pred olimpijsko sezono, kar je dober pokazatelj, da sem na pravi poti in da se lahko borim z najboljšimi na svetu,« je povedal Primorec in se dotaknil še boja s Savškom.

»Za mano je že ena takšna izkušnja, ki je bila zelo boleča. Si pa želim priti na OI, po drugi strani pa se zavedam, koga moram za to premagati – olimpijskega in svetovnega prvaka. S skupno zmago v svetovnem pokalu pa sem pokazal, da sem zraven,« je dodal.

Tako imenovani predolimpijski status imajo sicer še Eva Alina Hočevar v ženskem kanuju, Eva Terčelj v ženskem kajaku in Peter Kauzer v moškem kajaku. Obenem pa se bodo slovenski slalomisti borili tudi za kvote v krosu.

Anja Osterman po porodu že vadi

V šprintu na mirnih vodah so v tej sezoni v slovenskem taboru sicer zadovoljni s prikazanim in razvojem mladih, a so pogrešali Anjo Osterman, ki je sezono izpustila zaradi rojstva otroka. »Začela pa je že vaditi in računamo, da bo lahko prišla na vsaj podobno raven kot lani in si bo na celinskih olimpijskih kvalifikacijah maja prihodnje leto v Szegedu priborila olimpijski nastop,« je pojasnil Jelenc.