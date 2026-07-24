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V finalu bo slovensko čast reševal izkušeni Benjamin Savšek

Le Benjamin Savšek se je na kanuistični tekmi iz slovenskega tabora uvrstil v finale svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Lovil bo šesto odličje.
Benjamin Savšek bo edini slovenski predstavnik v finalu. FOTO: Nina Jelenc/KZS
Galerija
Benjamin Savšek bo edini slovenski predstavnik v finalu. FOTO: Nina Jelenc/KZS
M. Ru.
24. 7. 2026 | 19:44
2:43
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Slovensko čast na kanuistični tekmi svetovnega prvenstva v slalomu v Oklahoma Cityju bo branil najbolj izkušen član ekipe Benjamin Savšek. Z osmim časom polfinala je bil edini, ki se je uvrstil v večerni finale, preslaba za to sta bila Luka Božič in Eva Alina Hočevar. Oba sta pristala na 18. mestu.

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Črn dan za slovensko posadko

Žiga Lin Hočevar, Lea Novak in Alja Kozorog so izpadli že v sredinih kvalifikacijah. Savšek je spet pokazal, da je najboljši, ko je najbolj potrebno. Čeprav za njim v svetovnem pokalu ni najboljša sezona, v kvalifikacijah pa je zabeležil šele 29. čas, je v polfinalu pokazal zelo dobro vožnjo. Tako kot prvih šest je progo prevozil brez dotika, ker je startal na začetku, je dolgo časa tudi vodil.

Eva Alina Hočevar se v Oklahomi ni znašla

V boju za odličja pa ne bo Božiča. Tudi on je s progo opravil brez kazenskih sekund, a je bil prepočasen. Za najboljšim je zaostal štiri sekunde in 53 stotink, za 12. mestom, ki je še vodilo v finale, pa mu je zmanjkala sekunda in 49 stotink. Tako kot za Božiča je razočaranje doživela tudi Hočevar, ki ji na prvenstvu ni šlo po načrtih. Pred odhodom je zaradi odličnih dosežkov v svetovnem pokalu prvič odkrito napovedovala lov na kolajne, čeprav ji je samozavest po njenem mnenju nekoliko izbijal pozen odhod na prizorišče.

Eva Alina Hočevar v Oklahomi ni zadovoljna. FOTO: Voranc Vogel
Eva Alina Hočevar v Oklahomi ni zadovoljna. FOTO: Voranc Vogel

S progo v olimpijskem Oklahoma Cityju pa se očitno ni sprijaznila, saj je ostala brez finalnih nastopov v vseh treh disciplinah. Tokrat je nekoliko previdno začela, poskušala se je izogniti težavam, ki jih je dan prej imela v kajaku, po nekoliko slabšem vmesnem času pa je spustila čoln. A pri tem je na 17., protitočnih vratcih storila napako, se dotaknila vratc, s tem pa izgubila vse možnosti za uvrstitev med najboljše. Brez dotika bi bila finalistka.

Pri dekletih je bila v polfinalu najhitrejša Andorka Monica Doria, brez finala pa je ostala dobitnica treh zlatih kolajn na tem prvenstvu, Avstralka Jessica Fox.

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