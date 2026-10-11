Benussi in Čopi spet nepremagljiva v Tržaškem zalivu

Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barcolani oziroma Barkovljanki v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdanji slovenski olimpijec Tomaž Čopi.

Arca je med 1858 prijavljenimi posadkami prišla v cilj pred Velikim trgom v Trstu po uri, petih minutah in devetih sekundah za skupno peto zmago. Kot druga je ciljno črto prečkala italijanska jadrnica Prosecco doc Shockwave (1;08:35) s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino. Tudi tretja je bila italijanska jadrnica, to je Marta 07 (1:10:06). Za krmilom je bila Marta Benussi, 18-letna hčerka krmarja zmagovite barke. Na četrto mesto se je uvrstila najboljša slovenska jadrnica VO65 Big Sky (1:16:45).

Po topovskem strelu z gradu Miramar, ki je služil kot znak za štart, je vodstvo prevzela Prosecco. A je Arca že kmalu izničila zaostanek in bila v vodstvu na prvi boji. Prosecco se je v nadaljevanju za drugo mesto nekaj časa boril z Marto 07, ki je imela po tretji boji 39 sekund zaostanka za drugim mestom in potem ni mogla več ponoviti lanske uvrstitve.

Zmago je slavila Arca SGR. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Ime dobila po Barkovljah

Regata je ime dobila po Barkovljah, nekdaj slovenski ribiški vasici in zdaj tržaški četrti. Pred zmagovitim nizom Arce je bila na 54. Barcolani najboljša ameriška jadrnica Deep Blue s krmarko Wendy Schmidt.

Zadnja slovenska jadrnica, ki je zmagala na tej regati, je bila medtem Way of Life leta 2019 pod vodstvom nekdanjega olimpijca Gašperja Vinčeca. Koprčan se je tedaj pridružil dvema dotedanjima zmagovitima slovenskima krmarjema, ki sta skupaj slavila petkrat. Najuspešnejši slovenski krmar na Barcolani je Kosmina. Med letoma 1995 in 1997 je trikrat zmagal z Gaio Legend. Zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela v trajno last, leta 2009 pa je bil Kosmina nato prvi še z Maxi Jeno. Legendarni Dušan Puh je leta 1994 zmagal še z jadrnico Fanatic in se še vedno tekmuje na Barkovljanki, v zadnjih letih na Adriatic Europi.