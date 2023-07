Bewley zmagovalec na Švedskem, Zmarzlik ostaja na vrhu

Britanec Dan Bewley je zmagal na dirki svetovnega prvenstva v spidveju v švedski Målilli. Na drugem mestu je končal Slovak Martin Vaculik, tretji je bil Poljak Patryk Dudek. Vodilni v seštevku sezone in svetovni prvak Poljak Bartosz Zmarzlik je bil peti, a je ostal trdno na vrhu skupnega seštevka.

Na šesti preizkušnji sezone je Bewley dosegel tretjo zmago v karieri in prvo letos, potem ko je v finalu odločala ponovljena vožnja. Prvo so prekinili zaradi padca Vaculika in Šveda Fredrika Lindgrena, ki je bil nato izključen in v drugem poskusu ni nastopil.

Zmarzlik je obstal v polfinalu in tako prvič v sezoni ni prišel v odločilno vožnjo, na koncu pa je bil na petem mestu, tako da ostaja pri treh zmagah v sezoni 2023, slavil je na uvodni dirki v hrvaškem Goričanu, potem pa v nemškem Teterowu in poljskem Gorzówu Wielkopolskem. Preizkušnjo v Varšavi je dobil Lindgren, v češki prestolnici pa je slavil Vaculik.

V letošnjem SP je, tako kot lani, na uvodni postaji v Goričanu na Hrvaškem nastopil tudi najboljši slovenski voznik zadnjih dveh desetletij Matej Žagar. Nekoč stalni član elitne konkurence tudi v tej sezoni ni med 15 dirkači, ki bodo nastopali na vseh dirkah, na Hrvaškem je nastopil s povabilom prirediteljev. Dirko je končal na 16. mestu in dobil eno točko za SP.

V skupnem seštevku vodi Zmarzlik s 102 točkama, drugi je Lindgren z 82, tretji pa Avstralec Jack Holder z 79. Žagar je na 19. mestu.

V sezoni 2023 bo na sporedu skupno deset preizkušenj v elitni spidvejski konkurenci. Po Goričanu, Varšavi, Pragi, Teterowu, Gorzówu in Målilli bodo še dirke v Rigi, Cardiffu, Vojensu, zadnja pa bo v Torunu 30. septembra.