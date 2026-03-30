Bezzecchi konkurenco pokoril še petič zapored, v Moto2 trčenje sedmih dirkačev

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec klasične preizkušnje motociklističnega svetovnega prvenstva v teksaškem Austinu. Drugi v elitnem razredu motoGP je bil zmagovalec sobotnega sprinta, njegov moštveni sotekmovalec Španec Jorge Martin, tretji pa še en Španec Pedro Acosta (KTM). Še drugi teden zapored je zapored je Aprilia vknjižila dvojno zmago.

Svetovni prvak iz lanske sezone Španec Marc Marquez (Ducati) je bil peti, potem ko je moral zaradi povzročitve nesreče na sprintu danes odpeljati dolgi krog in se je v ospredje prebijal z devetega mesta. Poleg Marca Marqueza, ki je večji del dirke zasedal deveto mesto, je moral kazen dolgega kroga odslužiti tudi Joan Mir, ki se je v šestem krogu znašel v pesku.

Bezzecchi je na sprintu v soboto padel in ostal brez točk, v Teksasu pa se je že v drugem krogu ob tesnem prehitevanju prebil mimo Acoste na prvo mesto, ki ga ni več izpustil iz rok. Bezzecchi je tako še vedno edini zmagovalec na klasičnih dirkah v tej sezoni, saj je bil najboljši že na uvodnih preizkušnjah na Tajskem in v Braziliji.

Po ničli na sprintu – brez točk sta po medsebojnem trčenju ostala tudi Marc Marquez in Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) – je Bezzecchi spet nadaljeval tam, kjer je končal že lansko sezono. Skupaj s končnico sezone 2025 ima zdaj namreč že pet zaporednih zmag.

Osmoljenec dirke je bil Japonec Ai Ogura iz ameriške ekipe Trackhouse Aprilia, prišel je že do četrtega mesta, vendar njegov motocikel ni zdržal do konca.

»Izjemen vikend, odličen motor, hvala vsem v ekipi. Dal sem vse od sebe, Marco je bil danes razred zase, na začetku sem še poskušal, a ni šlo. Hvala, Teksas,« je bil novega uspeha v izjavi za prireditelje vesel drugourvščeni Jorge Martin. Svetovni prvak iz sezone 2024 se po izjemno slabi lanski sezoni, ko je večinoma prisilno počival zaradi poškodb, spet našel pravi ritem in v soboto celo prevzel vodstvo v SP po zmagi na sprintu.

V seštevku SP je zdaj spet prvi Bezzecchi z 81 točkami, Martin pa je s 77 zdrsnil na drugo mesto.

Naslednja dirka bo na vrsti šele 26. aprila v Jerezu, saj so preizkušnjo v Katarju prestavili na konec sezone.

V dirki Moto2 padlo sedem dirkačev

Tik po začetku dirke srednjega razreda sta v ozadju padla Daniel Holgado in Joe Roberts, nekaj trenutkov kasneje pa je trčilo še sedem dirkačev, zaradi česar je na plan prišla rdeča zastava. Krivec je bil Alberto Ferrandez, ki je v ovinek pripeljal z veliko hitrostjo, na tleh pa so se poleg njega znašli Sergio Garcia, Filip Salac, Daniel Munoz, Angel Piqueras, David Alonso in Collin Veijer.

Po polurni prekinitvi se je začela skrajšana dirka, kjer so bila startna mesta, na katerih bi morali biti Ferrandez, Garcia in Piqueras, prazna. Po desetih krogih sta se za najvišjo stopničko pomerila Celestino Vietti in Senna Agius. Zmage se je razveselil slednji, kot tretji pa je ciljno črto prečkal Izan Guevara.