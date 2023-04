Bezzecchi užival v Messijevem dresu, kot je Rossi v Maradonovem

Marco Bezzecchi je v nedeljo nadaljeval prevlado italijanskih motociklistov v elitnem razredu motoGP. Potem ko je bil branilec svetovnega naslova Francesco Bagnaia najhitrejši na uvodni postaji sezone na Portugalskem, je njegov 24-letni rojak iz Riminija dobil nedeljsko klasično dirko za VN Argentine.

Po prvi zmagi v kraljevski konkurenci je bil Bezzecchi še posebej ponosen na darilo organizatorjev: dres nogometnih svetovnih prvakov s podpisom Lionela Messija. Članu VR46, ki ga vodi legendarni as Valentino Rossi, so se ob podelitvi zvrteli pred očmi spomini na dirko v Argentini 2015, po kateri je njegov zdajšnji šef proslavil zmago v dresu Diega Maradone in spravil gledalce v delirij. Bezzecchi je bil takrat debitant v razredu moto3 in je lahko le sanjal, da ga bo nekoč zamenjal na vrhu zmagovalnega odra.

»Messi je največji v zgodovini nogometa, tako kot je Valentino v motociklizmu. Finale lanskega mundiala med Argentino in Francijo sva si skupaj ogledala v Valentinovi akademiji za dirkače v Tavullii, saj sva oba velika ljubitelja nogometa. Neverjetno je, kako sem ob svojem največjem uspehu doslej povezal oba svoja junaka,« je bil vzhičen Bezzecchi, ki ima na Argentino dodaten lep spomin. Leta 2018 je tam prišel do prve zmage v razredu moto3.