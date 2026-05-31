Bezzecchi z domačo zmago utrdil vodstvo

Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec klasične preizkušnje motociklistov razreda motoGP za svetovno prvenstvo v italijanskem Mugellu. Uspeh Aprilie je z drugim mestom potrdil Španec Jorge Martin, tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati).

Aprilia je na nedeljski klasični dirki poskrbela za prvo zmago za to znamko na svojem domačem prizorišču, potem ko je v soboto šprintersko preizkušnjo že dobil Španec Raul Fernandez iz poltovarniške zasedbe Trackhouse Aprilia. Danes je v prvem delu dirke sicer vodil Bagnaia, a je v 14. krogu v vodstvo prišel Bezzecchi, dva kroga pozneje pa je mimo dirkača Ducatija prišel še Martin, vrstni red se na prvih treh mestih do konca ni več spremenil.

Bezzecchi je bil najhitrejši. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Fernandez je na koncu danes osvojil osmo mesto, eno mesto pred njim je bil svetovni prvak Marc Marquez (Ducati), ki se je ta konec tedna vrnil po poškodbi rame in noge. Bezzecchi se je utrdil v vodstvu SP, zdaj ima 176 točk, 17 več od moštvenega sotekmovalca Martina. Naslednja postaja sezone SP bo že naslednji teden na Madžarskem.