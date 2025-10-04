Bezzecchi zmagovalec razburljive šprinterske dirke

Marco Bezzecchi je zmagal v razburljivi šprinterski dirki v Indoneziji, medtem ko je novopečeni svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez še izboljšal sezonski točkovni rekord. Marquez na Ducatiju je s sedmim mestom osvojil tri točke in povečal svoj zmagoviti seštevek v prvenstvu na 544 točk, kljub kazni dolge vožnje zaradi povzročitve stika v trčenju z Alexom Rinsom.

Italijanski dirkač s prvega štartnega položaja Bezzecchi je imel katastrofalen začetek, saj je takoj po zeleni luči v vlažnih razmerah na stezi Mandalika na počitniškem otoku Lombok zdrsnil na šesto mesto. Voznik Aprilie si je sijajno opomogel in proti koncu kaotične dirke prehitel novinca Fermina Aldeguerja.

Marco Bezzecchi je bil najhitrejši. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Aldeguer je z zaostankom le 0,157 sekunde zasedel drugo mesto, pri čemer je 20-letnemu Špancu za las ušel vpis v zgodovino kot najmlajšemu zmagovalcu šprinterske dirke motoGP. Raul Fernandez je z več kot štirimi sekundami zaostanka končal na tretjem mestu in tako prvič stopil na zmagovalni oder šprinterske dirke, medtem ko je Alex Marquez zasedel četrto mesto, sledila sta mu Joan Mir in Luca Marini.

Španec Marc Marquez je imel brezhibno sezono z enajstimi zmagami na velikih nagradah in je prejšnji teden v Motegiju osvojil svoj sedmi naslov v razredu motoGP, pet dirk pred koncem. To je zaznamovalo zmagovito vrnitev po mučnem boju s poškodbami od zloma desne roke leta 2020, ki ga je skoraj prisilil k slovesu od dirkanja.

Fermin Aldeguer je imel odlično dirko. FOTO: Willy Kurniawan/ Reuters

Šprinterska dirka je prinesla razočaranje za dvakratnega svetovnega prvaka Francesca Bagnaio, ki je kot zadnji končal dirko na 14. mestu. Fabio Quartararo, Pedro Acosta in Johann Zarco so vsi padli, medtem ko je Enea Bastianini izgubil možnosti za dobro uvrstitev, ko je zdrsnil na zadnja mesta. Tudi tajski novinec Somkiat Chantra iz Hondine satelitske ekipe LCR je padel v začetku dirke.