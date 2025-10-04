  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Bezzecchi zmagovalec razburljive šprinterske dirke

    Ferminu Aldeguerju je na VN Indonezije za las ušel vpis v zgodovino kot najmlajšemu zmagovalcu šprinterske dirke motoGP.
    Zmagovalni oder so si delili Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer in Raul Fernandez. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters
    Galerija
    Zmagovalni oder so si delili Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer in Raul Fernandez. FOTO: Willy Kurniawan/Reuters
    P. Z., AFP
    4. 10. 2025 | 10:04
    4. 10. 2025 | 10:08
    2:23
    A+A-

    Marco Bezzecchi je zmagal v razburljivi šprinterski dirki v Indoneziji, medtem ko je novopečeni svetovni prvak v razredu motoGP Marc Marquez še izboljšal sezonski točkovni rekord. Marquez na Ducatiju je s sedmim mestom osvojil tri točke in povečal svoj zmagoviti seštevek v prvenstvu na 544 točk, kljub kazni dolge vožnje zaradi povzročitve stika v trčenju z Alexom Rinsom.

    Italijanski dirkač s prvega štartnega položaja Bezzecchi je imel katastrofalen začetek, saj je takoj po zeleni luči v vlažnih razmerah na stezi Mandalika na počitniškem otoku Lombok zdrsnil na šesto mesto. Voznik Aprilie si je sijajno opomogel in proti koncu kaotične dirke prehitel novinca Fermina Aldeguerja.

    Marco Bezzecchi je bil najhitrejši. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP
    Marco Bezzecchi je bil najhitrejši. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

    Aldeguer je z zaostankom le 0,157 sekunde zasedel drugo mesto, pri čemer je 20-letnemu Špancu za las ušel vpis v zgodovino kot najmlajšemu zmagovalcu šprinterske dirke motoGP. Raul Fernandez je z več kot štirimi sekundami zaostanka končal na tretjem mestu in tako prvič stopil na zmagovalni oder šprinterske dirke, medtem ko je Alex Marquez zasedel četrto mesto, sledila sta mu Joan Mir in Luca Marini.

    Španec Marc Marquez je imel brezhibno sezono z enajstimi zmagami na velikih nagradah in je prejšnji teden v Motegiju osvojil svoj sedmi naslov v razredu motoGP, pet dirk pred koncem. To je zaznamovalo zmagovito vrnitev po mučnem boju s poškodbami od zloma desne roke leta 2020, ki ga je skoraj prisilil k slovesu od dirkanja.

    Fermin Aldeguer je imel odlično dirko. FOTO: Willy Kurniawan/ Reuters
    Fermin Aldeguer je imel odlično dirko. FOTO: Willy Kurniawan/ Reuters

    Šprinterska dirka je prinesla razočaranje za dvakratnega svetovnega prvaka Francesca Bagnaio, ki je kot zadnji končal dirko na 14. mestu. Fabio Quartararo, Pedro Acosta in Johann Zarco so vsi padli, medtem ko je Enea Bastianini izgubil možnosti za dobro uvrstitev, ko je zdrsnil na zadnja mesta. Tudi tajski novinec Somkiat Chantra iz Hondine satelitske ekipe LCR je padel v začetku dirke.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Sedmi naslov

    Marc Marquez ujel Valentina Rossija

    Španec je na zadnji dirki svetovnega prvenstva v razredu motoGP na Japonskem osvojil drugo mesto in se po naslovih prvaka izenačil z Italijanom.
    28. 9. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Zgodba, kakršnih šport ne pozna veliko

    Marc Marquez po šestih letih spet na pragu naslova svetovnega prvaka v motoGP. Še vedno premore ubijalsko kombinacijo. Z bratom trenirata in tekmujeta v vsem.
    Miha Šimnovec 27. 9. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Španski as odšteva do nove lovorike

    Šprintersko tekmo za VN Japonske v motociklizmu dobil dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia, drugouvrščeni Marc Marquez pa je zdaj zelo blizu 7. naslova.
    Siniša Uroševič 27. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Marquez se je hitro pobral po padcu in spet zmagal

    Španski motociklistični šampion je bil najhitrejši na veliki nagradi San Marina za svetovno prvenstvo v razredu motoGP.
    Miha Šimnovec 14. 9. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Zmagoslavje Italijana, padec Marqueza

    Marco Bezzecchi je bil najhitrejši na današnjem šprintu razreda motoGP v Misanu.
    13. 9. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Alex Marquez premagal starejšega brata

    Alex Marquez je v Barceloni premagal vodilnega v svetovnem prvenstvu motociklistov, starejšega brata Marca, ki bo na naslov moral še malce počakati.
    7. 9. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prekmurje

    Skrivnostni konvoj oklepnih vozil v Prekmurju

    Posnetek vlaka z vojaškimi oklepniki je v Prekmurju sprožil zaskrbljenost. Ministrstvo za obrambo miri, da gre za rutinski prevoz italijanske vojske.
    Žan Urbanija 3. 10. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    motoGPVN IndonezijeMarco BezzecchiMarc MarquezMandalika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Prostitucija

    Sean 'Diddy' Combs obsojen na več kot štiri leta zapora

    Tožilstvo je zahtevalo vsaj 11 let in 3 mesece zapora.
    4. 10. 2025 | 11:38
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Sršeni so ga popikali do smrti

    Sršeni so moškega napadli, ko je na gozdnatem predelu Križevcev sekal drva za kurjavo.
    4. 10. 2025 | 11:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vreme

    Britanijo zajelo hudo neurje: nevihta Amy na Irskem zahtevala življenje

    Sunki vetra so ponoči dosegali skoraj 160 kilometrov na uro.
    4. 10. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Bezzecchi zmagovalec razburljive šprinterske dirke

    Ferminu Aldeguerju je na VN Indonezije za las ušel vpis v zgodovino kot najmlajšemu zmagovalcu šprinterske dirke motoGP.
    4. 10. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odločna konservativka

    Japonska dobiva prvo žensko predsednico vlade, to bo Sanae Takaichi

    Takaichi spada med bolj konservativne kandidate, usmerjene na desno krilo stranke.
    4. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vreme

    Britanijo zajelo hudo neurje: nevihta Amy na Irskem zahtevala življenje

    Sunki vetra so ponoči dosegali skoraj 160 kilometrov na uro.
    4. 10. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Bezzecchi zmagovalec razburljive šprinterske dirke

    Ferminu Aldeguerju je na VN Indonezije za las ušel vpis v zgodovino kot najmlajšemu zmagovalcu šprinterske dirke motoGP.
    4. 10. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odločna konservativka

    Japonska dobiva prvo žensko predsednico vlade, to bo Sanae Takaichi

    Takaichi spada med bolj konservativne kandidate, usmerjene na desno krilo stranke.
    4. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo