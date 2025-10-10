Bilo je, kot da bi prišel v olimpijsko vas

V nadaljevanju preberite:

Na 4. mundialu prijateljstva v Ulcinju so se zbrale športne in kulturne legende, ki so delile spomine in izkušnje. Obogateni z dogodki, filmi in knjigami festival združuje ljudi ter pošilja sporočilo prijateljstva in ljubezni.

»Zelo sem vesel, da sem tu in da se lahko prepričam o vsem, kar so mi pripovedovali. To druženje je fenomenalno. Veseli me, da sem spet srečal prijatelje, nekdanje soigralce in stare znance. Tu so naši slavni nosilci kolajn in športniki iz drugih panog – vaterpolisti, boksarji. Naj izrečem veliko hvaležnost za povabilo,« je povedal nekdanji košarkarski as Dragan Kićanović, olimpijski, svetovni in trikratni evropski prvak ...