Bilo je nekaj strahu, ne bi ji bilo vseeno, če bi spet padla na vrat

V nadaljevanju preberite:

Če si olimpijska zmagovalka, potem mora tudi na nižji ravni tekmovanja kaj žlahtnega »pasti«. Janja Garnbret je tako na nedavnem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu osvojila svojo osmo, deveto in deseto odličje z mundialov, zlati kolajni v balvanih in kombinaciji ter srebrna v težavnosti so ji odlična popotnica za olimpijske igre v Parizu naslednjega leta, kamor se je s kombinacijskim trijumfom tudi že uvrstila. V pogovoru s slovensko zvezdnico preberite, zakaj v finalu kombinacije ni osvojila še četrtega balvana, slaba izkušnja iz polfinala je bila dovolj, kaj si misli o hitrostnem plezanju, kaj konkretno meni o problematiki podhranjenosti oziroma nezdravega stradanja v športnem plezanju, glede tega zahteva tudi sankcije, kako se počuti, ko se je vrnila v Slovenijo, ki so jo nedavno tako prizadele poplave ...