Bledu prvenstvo stare celine

Ugibanj ni več, naš Bled bo gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027. To je potrdila Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023, prihodnje leto bo EP na sporedu med 28. in 30. majem. Obenem so se v preteklosti Blejci izkazali s prirejanjem svetovnega prvenstva, nazadnje pred poldrugim desetletjem, ko je bil šampionat 2011 generalka za veslaški olimpijski spored v Londonu.

»Blejska kandidatura je dobila soglasno podporo, kar je za nas izraz zaupanja v naše sposobnosti, znanje in izkušnje kot gostitelja velikih tekmovanj,« je uspešno kandidaturo za komentiral generalni sekretar Veslaške zveze Slovenije Jernej Slivnik.