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Drugo

Bledu prvenstvo stare celine

Na kongresu ob evropskem prvenstvu v veslanju v Italiji so potrdili, da bo to tekmovanje čez eno leto pri nas.
Blejka Nina Kostanjšek je nastopila na EP v Vareseju, čez eno leto bi se ji lahko ponudila priložnost v domačem kraju. FOTO: VZS
Galerija
Blejka Nina Kostanjšek je nastopila na EP v Vareseju, čez eno leto bi se ji lahko ponudila priložnost v domačem kraju. FOTO: VZS
STA, S. U.
2. 8. 2026 | 17:53
1:17
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Ugibanj ni več, naš Bled bo gostitelj evropskega prvenstva v veslanju 2027. To je potrdila Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023, prihodnje leto bo EP na sporedu med 28. in 30. majem. Obenem so se v preteklosti Blejci izkazali s prirejanjem svetovnega prvenstva, nazadnje pred poldrugim desetletjem, ko je bil šampionat 2011 generalka za veslaški olimpijski spored v Londonu.

»Blejska kandidatura je dobila soglasno podporo, kar je za nas izraz zaupanja v naše sposobnosti, znanje in izkušnje kot gostitelja velikih tekmovanj,« je uspešno kandidaturo za komentiral generalni sekretar Veslaške zveze Slovenije Jernej Slivnik.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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