Bloka Nika Mujanovića in Calcita, besedo imajo odvetniki

V nadaljevanju preberite:

Devetnajstletni Nik Mujanović se je v sezoni 2023 lepo uveljavil v slovenski odbojkarski reprezentanci. Član Calcit Volleyja, ta že od leta 2003 čaka na nov naslov državnega prvaka, je tudi klubsko pravšnje začel sezono, Kamničani so v prvem medsebojnem obračunu v domači ligi odpravili tudi največjega konkurenta in v zadnjih dolgih letih, z izjemo Merkurja Maribora v letu 2021, serijskega šampiona ACH Volley ... Nato pa je počilo. Nik Mujanović ni več prišel na treninge in tekme, zaradi neizpolnjevanja pogojev (pogoja) oziroma utemeljenega pravnega razloga je prek pravnega zastopnika Blaža Tomažina Bolcarja sporočil, da enostransko in brez obveznosti prekinja pogodbo s kamniškim klubom. Ta bi mu sicer potekla s koncem sezone 2024/25. Kaj pravita obe strani v sporu? Preberite v članku.