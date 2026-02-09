Bloudkove nagrade novim slovenskim športnim junakom

Tina Šutej, Špela Ponomarenko Janić in Aleš Česen za vrhunske mednarodne športne dosežke ter Iztok Tomazin za življenjsko delo v športu so letošnji prejemniki Bloudkovih nagrad, največjih državnih priznanj na področju športa. Največ je bilo nagrad za vrhunske športne dosežke. Atletinja Tina Šutej je bogato športno kariero v skoku s palico nadgradila lani, ko je osvojila bron na SP v Tokiu, srebrna je bila na dvoranskem EP v Apeldoornu in na dvoranskem SP v Nanjingu.

Kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je v karieri nastopila na štirih olimpijskih igrah, na SP osvojila sedem kolajn, na EP pet, enkrat skupni seštevek svetovnega pokala, trikrat pa je zmagala tudi na sredozemskih igrah. Alpinist Aleš Česen je za izjemne alpinistične podvige med drugim prejel tri zlate cepine, najvišje alpinistične mednarodne nagrade.

Iztok Tomazin, alpinist in gorski reševalec, je nagrado prejel za življenjsko delo. Kot član Alpinističnega odseka PD Tržič je aktiven od leta 1974, predlani pa je praznoval 50-letnico alpinističnega delovanja. Sodeloval je na 25 odpravah (12 himalajskih). V Sloveniji je sprožil tudi revolucijo prostega plezanja. Poleg alpinizma uresničuje strast do prostega letenja (zmajarstvo, jadralno padalstvo, skoki s padalom, skoki base).

Podeljene tudi Bloudkove plakete

Bloudkove plakete so prejeli športna plezalka Rosa Rekar, lani srebrna na SP, nekdanji svetovni prvak med kanuisti na divjih vodah Blaž Cof in lani bronasta moška košarkarska reprezentanca do 19 let.

Za pomemben prispevek k razvoju športa so bili nagrajeni ključna strokovnjakinja v slovenskem parašportu Helena Burgar, pionir slovenske sedeče odbojke Davorin Kragelnik, dolgoletni novomeški atletski delavec Darko Cujnik, dolgoletna alfa in omega ljubljanskega veslanja Friderika (Mira) Drab Fatur, nogometni delavec v ženski ekipi iz Murske Sobote Štefan Kozic ter ribniški in celjski rokometni delavec Janez Ilc in Aleš Praznik.

»Bloudek bi bil ponosen na vse svoje naslednike, posebej na svetovni rekord v poletih, ki se je vrnil v Planico,« je na podelitvi povedal predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj.