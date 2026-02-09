  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Bloudkove nagrade novim slovenskim športnim junakom

Podeljena so bila najvišja državna priznanja na področju športa, ki so jih dobili Tina Šutej, Špela Ponomarenko Janić, Aleš Česen in Iztok Tomazin.
Tina Šutej je bila na SP v Tokiu bronasta. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
Galerija
Tina Šutej je bila na SP v Tokiu bronasta. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
M. Ru., STA
9. 2. 2026 | 21:28
9. 2. 2026 | 21:51
2:47
A+A-

Tina Šutej, Špela Ponomarenko Janić in Aleš Česen za vrhunske mednarodne športne dosežke ter Iztok Tomazin za življenjsko delo v športu so letošnji prejemniki Bloudkovih nagrad, največjih državnih priznanj na področju športa. Največ je bilo nagrad za vrhunske športne dosežke. Atletinja Tina Šutej je bogato športno kariero v skoku s palico nadgradila lani, ko je osvojila bron na SP v Tokiu, srebrna je bila na dvoranskem EP v Apeldoornu in na dvoranskem SP v Nanjingu.

image_alt
Pod žarometi Jure Košir, Alenka Dovžan, Aljoša Žorga ...

Kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je v karieri nastopila na štirih olimpijskih igrah, na SP osvojila sedem kolajn, na EP pet, enkrat skupni seštevek svetovnega pokala, trikrat pa je zmagala tudi na sredozemskih igrah. Alpinist Aleš Česen je za izjemne alpinistične podvige med drugim prejel tri zlate cepine, najvišje alpinistične mednarodne nagrade.

Alpinist Aleš Česen je za izjemne alpinistične podvige med drugim prejel tri zlate cepine, najvišje alpinistične mednarodne nagrade.FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Alpinist Aleš Česen je za izjemne alpinistične podvige med drugim prejel tri zlate cepine, najvišje alpinistične mednarodne nagrade.FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Iztok Tomazin, alpinist in gorski reševalec, je nagrado prejel za življenjsko delo. Kot član Alpinističnega odseka PD Tržič je aktiven od leta 1974, predlani pa je praznoval 50-letnico alpinističnega delovanja. Sodeloval je na 25 odpravah (12 himalajskih). V Sloveniji je sprožil tudi revolucijo prostega plezanja. Poleg alpinizma uresničuje strast do prostega letenja (zmajarstvo, jadralno padalstvo, skoki s padalom, skoki base).

Podeljene tudi Bloudkove plakete

Bloudkove plakete so prejeli športna plezalka Rosa Rekar, lani srebrna na SP, nekdanji svetovni prvak med kanuisti na divjih vodah Blaž Cof in lani bronasta moška košarkarska reprezentanca do 19 let.

Za pomemben prispevek k razvoju športa so bili nagrajeni ključna strokovnjakinja v slovenskem parašportu Helena Burgar, pionir slovenske sedeče odbojke Davorin Kragelnik, dolgoletni novomeški atletski delavec Darko Cujnik, dolgoletna alfa in omega ljubljanskega veslanja Friderika (Mira) Drab Fatur, nogometni delavec v ženski ekipi iz Murske Sobote Štefan Kozic ter ribniški in celjski rokometni delavec Janez Ilc in Aleš Praznik.

»Bloudek bi bil ponosen na vse svoje naslednike, posebej na svetovni rekord v poletih, ki se je vrnil v Planico,« je na podelitvi povedal predsednik odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktor Grošelj.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Napad na Pogačarja

Nove težave za Jonasa Vingegaarda, ostal je brez trenerja

Jonas Vingegaard ima v pripravah na novo sezono veliko težav, njegovo ekipo je zdaj zapustil njegov dolgoletni trener, s katerim je dosegel velike uspehe.
Matic Rupnik 9. 2. 2026 | 18:44
Preberite več
Photo
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prevc pred Rogličevimi očmi šesti, zlata kolajna v Nemčijo

Philipp Raimund je novi olimpijski prvak na srednji skakalnici. Domen Prevc je po slabšem prvem skoku končal na šestem mestu.
Miha Šimnovec, Matic Rupnik 9. 2. 2026 | 18:12
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Oman

Švicar na vrhu, Sepp Kuss na bolniški

Padec Adama Yatesa je v 3. etapi dirke po Omanu najbolje unovčil Mauro Schmid.
Miha Hočevar 9. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

alpinizemBloudkova nagradaTina ŠutejŠpela Ponomarenko JanićStanko BloudekatletikaAleš ČesenIztok Tomazin

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Šport  |  Zimski športi
Zimske olimpijske igre

Domnu malo zmanjkalo, Slovenija v torek brani zlato

Olimpijski prvak v smučarskih skokih na srednji napravi Nemec Philipp Raimund, naš adut Domen Prevc na 6. mestu, Timi Zajc 21., Anže Lanišek 26.
Siniša Uroševič 9. 2. 2026 | 22:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Srečna okoliščina za Celjane je, da si bodo tekmeci kradli točke

Po prvem porazu vodilnih v 1. SNL tekmeci sanjajo o velikem poku. Ivan Majevski ima še močna aduta v rokavu. Mariborčani so najbližje št. 2.
Gorazd Nejedly 9. 2. 2026 | 21:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Bloudkove nagrade

Bloudkove nagrade novim slovenskim športnim junakom

Podeljena so bila najvišja državna priznanja na področju športa, ki so jih dobili Tina Šutej, Špela Ponomarenko Janić, Aleš Česen in Iztok Tomazin.
9. 2. 2026 | 21:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Afera Epstein

Je Andrew posredoval zaupne dokumente Epsteinu?

Kralj Karel III. pravi, da bo sodeloval s policijo, če ga bo zaprosila za pomoč.
9. 2. 2026 | 20:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
9. 2. 2026 | 20:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
Bloudkove nagrade

Bloudkove nagrade novim slovenskim športnim junakom

Podeljena so bila najvišja državna priznanja na področju športa, ki so jih dobili Tina Šutej, Špela Ponomarenko Janić, Aleš Česen in Iztok Tomazin.
9. 2. 2026 | 21:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Afera Epstein

Je Andrew posredoval zaupne dokumente Epsteinu?

Kralj Karel III. pravi, da bo sodeloval s policijo, če ga bo zaprosila za pomoč.
9. 2. 2026 | 20:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
9. 2. 2026 | 20:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo