Bo športnike v Tokiu pričakala aplikacija za sledenje?

Tokio – Japonske oblasti bodo za udeležence poletnih olimpijskih iger 2021 v Tokiu pripravile vrsto izjem pri sicer strogih pravilih za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa. Japonci pa glede na zdravstveno sliko ničesar ne prepuščajo naključju in kaj lahko bodo morali športniki uporabljati tudi aplikacijo za sledenje. Najpomembnejši za vse športnike je ukrep, da jim ne bo treba v sicer obvezno 14-dnevno karanteno, če bodo prišli iz tako imenovanih rdečih območij, je danes potrdil vodja organizacijskega odbora iger Toširo Muto.



Delovna skupina v Tokiu je že pripravila predlog ukrepov za športnike v času pandemije, v naslednjih dneh pa ga bo predstavila Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, japonski vladi, mestnim oblastem in organizacijskemu odboru. Na obisku na Japonskem je v teh dneh tudi predsednik MOK Thomas Bach, ki se je že sestal z novim predsednikom vlade Jošihidejem Sugo.

Kaj bo z gledalci?

Bach išče načine za čim bolj optimalno izvedbo iger, ki jih tudi organizatorji glede na vložena sredstva in trud želijo izpeljati. Različni koncepti za izvedbo bodo pripravljeni do decembra. Med drugim obstaja možnost, da se bodo smeli športniki gibati samo med olimpijsko vasjo ter prizorišči za vadbo in nastope. V ta namen Japonci pripravljajo tudi aplikacijo za sledenje športnikom. Odprto pa ostaja vprašanje gledalcev.



Zaradi pandemije novega koronavirusa so bili organizatorji igre v Tokiu prisiljeni preložiti iz leta 2020 na 2021.