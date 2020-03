Bo športno zatišje »pomagalo« Marcu Marquezu?

Po drugi opraciji je bilo okrevanje težje

AFP Marc Marquez bo v novi sezoni združil moči z mlajšim bratom Alexom (levo), lanskim svetovnim prvakov v razredu moto2. FOTO: AFP

Brat bo le eden od tekmecev

Svetovno prvenstvo motogp se ne bo začelo pred 3. majem.

Marc Marquez bo lovil sedmi naslov prvaka v elitnem razredu.

Zamik koledarja bo najbolj prizadel adute Yamahe in Suzukija.

Ko so pred kakšnim mesecem vprašali, s kakšnimi občutki pričakuje začetek motociklističnega svetovnega prvenstva, je odvrnil, da bo na prvi dirki pripravljen le 70-odstotno. Besede prvaka šestih od zadnjih sedmih sezon v elitnem razredu motogp so bile pravi balzam za njegove tekmece, ki jih je začel premagovati z vse večjo lahkoto, toda epidemija koronavirusa je nato vse postavila na glavo. Po mnenju mnogih bo celo »pomagala« španskemu šampionu.Na zimskih testiranjih v Sepangu in Losailu Marquez ni blestel. Hondini mehaniki so se mučili, da bi spravili v red novo različico motorja, velezvezdnik moštva pa je decembra moral še drugo leto zapored na operacijo rame, ki ga je omejila pri vadbi. Nato je naletel na kanček sreče v veliki globalni nesreči. Zaradi preložitve dirk za velike nagrade Katarja, Tajske, Amerik in Argentine je pridobil dva meseca, saj se SP ne bo začelo pred 3. majem. In veliko vprašanje je, kaj vse se lahko zgodi do dneva, ko bi morali dirkači motogp prvič na štart v Jerezu. Razmere v Španiji so namreč vsak bolj dramatične.Čas za priprave so resda pridobila vsa moštva, toda strokovnjaki ocenjujejo, da bo sprememba tekmovalnega koledarja najbolj prizadela adute Yamahe in Suzukija, ki so na testiranjih dosegali najboljše rezultate, in da najbolj ustreza Hondini tovarniški zasedbi. V njej bo Marc Marquez po upokojitvi Jorgeja Lorenza združil moči s svojim mlajšim bratom, lanskim svetovnim prvakom v razredu moto2.»Seveda bi najraje videl, da v minulih mesecih ne bi imel težav in da se zdaj ne bi širile takšne špekulacije. Za menoj je neprijetna zima. Zdravniki pravijo, da je bila operacija desne rame decembra 2018 precej zahtevnejša kot lanska, toda po prvi sem vsak dan čutil napredek. Po drugem posegu pa je prišlo do vnetja živca, zaradi katerega sem se iz dneva v dan počutil slabše. Težko sem premikal roko in mišice so oslabele. Ko so našli vir mojih težav, sem začel okrevati, toda vaditi sem začel precej pozneje kot moji tekmeci,« je Marquez pojasnil svoje telesne težave. Nato so prišle na vrsto še tehnične preglavice.»Motor je začel kazati slabosti že v Sepangu, v Losailu pa so povsem udarile na plano. Takšnih stvari smo navajeni in zato tudi imamo testiranja: da bi znova našli pravo pot, če se izgubimo. Vmes sem se za nekaj časa vrnil na lanski motor, da sem si povrnil prijetne občutke, nato pa smo morali vztrajati pri razvoju nove različice, ki bo nedvomno pomenila korak naprej. Dobro poznam Hondine motorje in vem, da so zelo zahtevni, na njih moraš biti vedno stoodstotno pripravljen in osredotočen. Zato bomo potrebovali še nekaj časa,« je potrdil 27-letni prvak in namenil še nekaj besed konkurenci, čeprav je zaradi osamitve moštev izgubil pravi stik z njimi. Večina, tako kot Marquez, ohranja formo z vožnjo motokrosa.»Po tem, kar sem videl na testiranjih, ima nova Yamaha najbolj popoln motor, saj ni izgubila ničesar na zavojih, pridobila pa je maksimalno hitrost. Ducati bo hitrejši na ravninah, kar bo lahko unovčil na nekaterih dirkališčih, Ducati pa bi lahko največ pridobil iz internega rivalstva medin, ki se priganjata že med seboj. Po svoje se bova gnala tudi midva z Alexom: sva brata, toda na progi vsakdo misli samo nase in on bo samo eden od mojih izzivalcev. Alex ima dovolj talenta, da bo znal tlakovati svojo pot,« je priznal Marc Marquez.