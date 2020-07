Bo vreme dovolilo kvalifikacije?

Spielberg

Hamilton šesti

Lewis Hamilton je imel včeraj težave. FOTO: Joe Klamar/AFP

Ferrari v ozadju

Charles Leclerc je bil boljši od Sebastiana Vettla, a vseeno nekonkurenčen najboljšim. FOTO: Joe Klamar/AFP

- Na Red Bullovem Ringu so včeraj izpeljali uvodna prosta treninga pred jutrišnjo veliko nagrado Štajerske (s štartom ob 15.10), drugo letošnjo dirko v formuli 1.Dopoldne je bil najhitrejši Mehičan(Racing Point). S časom 1:04,867 je za 0,096 sekunde prehitel drugouvrščenega(Red Bull), ki se je na vrh semaforja rezultatev zavihtel popoldne (1:03,660). Verstappen, ki je na Red Bullovem dirkališču zmagal v prejšnjih dveh letih, je pred tednom odstopil.Za pičle 0,043 sekunde je na 2. mestu zaostal(Mercedes), zmagovalec nedeljske uvodne preizkušnje v Spielbergu.Če danes zaradi napovedanih močnih nalivov ne bodo mogli spraviti pod streho kvalifikacij (predvidene so za 15. uro), bodo za štartni vrstni red veljali rezultati drugega prostega treninga. To bi bil precejšen udarec za, ki je bil po težavah s svojim mercedesom (+ 0,688) šele šesti. Tretji prosti trening bo ob 12. uri.Še slabše se je godilo Ferrarijevima dirkačema(+ 1,046) in(+ 1,953), ki sta pristala komaj na 9. oziroma 16. mestu.