Bodo vendarle preložili tudi olimpijske igre v Tokiu?

Ljubljana – Po poročanju tujih novinarskih agencij, je zdaj tudi japonski premier Šinzo Abe prvič spregovoril o možnosti, da bi zaradi pandemije koronavirusa lahko preložili poletne olimpijske igre, ki bi morale biti med 24. julijem in 9. avgustom v Tokiu. V državnem zboru je danes povedal, da je treba računati s tem.



Medtem ko je japonska politika doslej – kakor Thomas Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), poudarjala, da je prezgodaj za preložitev OI, se je Abe vendarle odzval na razvoj dogodkov ter vse večji pritisk nacionalnih olimpijskih komitejev in mednarodnih športnih zvez. Toda odpoved iger zanj še vedno ne pride v poštev.



»Glede na vse okoliščine bo igre težko izvesti, zato se bomo morali odločiti o preložitvi; pri vseh odločitvah mora biti na prvem mestu zdravje športnikov,« je poudaril Abe in dodal, da bo končna odločitev odvisna od MOK.



V MOK so sicer že včeraj po telefonski konferenci izvršnega odbora napovedali, da se bodo o morebitni preložitvi iger odločili v štirih tednih. Pri tem so izključili možnost popolne odpovedi OI.