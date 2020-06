Bodo zavarovalnice krile stroške MOK s preložitvijo iger v Tokiu?

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je začel pogovore z zavarovalnicami glede odškodnine zaradi organizacije poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na naslednje leto.



To je potrdil direktor MOK za organizacijo olimpijskih iger Pierre Ducrey. »Poteka odprta razprava o tem, da bi našli pravo raven nadomestila za prestavitev olimpijskih iger, ki bi nam omogočila pokritje stroškov za izvedbo iger,« je dejal Ducrey.

Milijardo bodo pokrili japonski davkoplačevalci

MOK plačuje zavarovanja za morebitne odpovedi olimpijskih iger, ta čas pa še ni jasno, če so zavarovalne police sestavljene tako, da bi lahko pokrile tudi del stroškov v primeru prestavitev olimpijskih iger zaradi zunanjih dejavnikov, kot so vojne ali epidemije. MOK je letno namenil za zavarovanje za odpoved olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016 14,4 milijona dolarjev (12,74 milijona evrov) in za zimske OI v Pyeongchangu 2018 12,8 milijona dolarjev (11,32 milijona evrov).



Olimpijsko gibanje je prejšnji mesec opravilo tudi rezervacijo sredstev za pokritje stroškov za OI 2021 v višini 650 milijonov dolarjev (575 milijona evrov). Seveda pa to ni celoten potrebni znesek, ki ga bo moral pridati MOK. Stroški japonskih organizatorjev pa bodo po prvih projekcijah dosegli milijardo evrov, kar bodo pokrili tamkajšnji davkoplačevalci.