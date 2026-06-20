Boj za naslov svetovnega prvaka se je na Češkem še zaostril

Italijanski motociklistični as Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec šprinterske dirke za svetovno prvenstvo v razredu motoGP v Brnu. Drugi je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), tretji pa španski branilec lovorike Marc Marquez (Ducati). Vodilni v skupni razvrstitvi za SP, Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), je odstopil.

V dopoldanskih kvalifikacijah je bil najhitrejši Ogura, kar je bil zanj krstni najboljši startni položaj med elito, prvo vrsto pa sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) in Bagnaia, medtem ko je Bezzecchi končal na četrtem mestu, tik pred Marquezom.

Štart šprinta razmerij ni bistveno spremenil. Najbolje je sicer potegnil Bagnaia in si že po dveh zavojih pridirkal prvo mesto, ki ga do konca ni več spustil iz rok. Ogura je izgubil eno mesto, a je brez večjih težav ubranil drugi položaj, na tretjem pa se je hitro znašel Marc Marquez. Takšen vrstni red je ostal nespremenjen vseh deset krogov. Ogura se je sicer ob koncu približal, a ne dovolj, da bi lahko napadel vodilnega Bagnaio.

Nekaj več dogajanja je bilo za vodilno skupino; že v prvem krogu je po napaki v pesek zdrsnil španski veteran Maverick Vinales (KTM Tech3), od dirkačev, ki so krojili razplet pod vrhom, pa v šestem krogu njegov rojak Pedro Acosta s tovarniškim motociklom KTM, ki je bil takrat na šestem mestu.

Vodilna v točkovanju, Apriliina dirkača Bezzecchi in Jorge Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zdrsnil v pesek. Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio (144) je tretji.

Vodilni trije na šprintu: Francesco Bagnaia (na sredini), Ai Ogura (levo) in Marc Marquez (desno). FOTO: Michal Cizek/AFP

Ogura je imel težave s prednjo gumo

»Zadovoljen sem s tretjim mestom, izbrali smo prave nastavitve in obenem že malo preverili stvari za klasično dirko,« je napovedal Marquez, medtem ko je Ogura priznal, da je imel težave s prednjo gumo. »Upal sem, da bom lahko proti koncu dirke še kaj dodal, toda ni šlo. To je bilo to za danes, jutri bo nova priložnost,« je izjavil japonski as.

Najbolj zadovoljen je bil kajpak Bagnaia. »Dobro smo izbrali gume za razliko od nekaterih prejšnjih preizkušej. Vesel sem, prva dva kroga sta odločila, zato sem močno pritisnil in potem skušal le še nadzorovati položaj na dirki. V zadnjih krogih je bilo preveč vibracij na motorju, a sem vseeno zadržal Oguro za seboj. Upam, da bo jutri podobno,« si je zaželel Bagnaia.

Klasična dirka za veliko nagrado Češke bo na sporedu jutri ob 14. uri.