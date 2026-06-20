  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Boj za naslov svetovnega prvaka se je na Češkem še zaostril

Italijanski motociklistični as Francesco Bagnaia je bil najhitrejši na šprinterski dirki razreda motoGP v Brnu.
Francesco Bagnaia je bil najhitrejši na šprinterski dirki v Brnu. FOTO: Michal Cizek/AFP
Galerija
Francesco Bagnaia je bil najhitrejši na šprinterski dirki v Brnu. FOTO: Michal Cizek/AFP
M. Š., STA
20. 6. 2026 | 16:30
3:20
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Italijanski motociklistični as Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec šprinterske dirke za svetovno prvenstvo v razredu motoGP v Brnu. Drugi je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), tretji pa španski branilec lovorike Marc Marquez (Ducati). Vodilni v skupni razvrstitvi za SP, Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), je odstopil.

V dopoldanskih kvalifikacijah je bil najhitrejši Ogura, kar je bil zanj krstni najboljši startni položaj med elito, prvo vrsto pa sta si privozila še Italijana Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) in Bagnaia, medtem ko je Bezzecchi končal na četrtem mestu, tik pred Marquezom.

Štart šprinta razmerij ni bistveno spremenil. Najbolje je sicer potegnil Bagnaia in si že po dveh zavojih pridirkal prvo mesto, ki ga do konca ni več spustil iz rok. Ogura je izgubil eno mesto, a je brez večjih težav ubranil drugi položaj, na tretjem pa se je hitro znašel Marc Marquez. Takšen vrstni red je ostal nespremenjen vseh deset krogov. Ogura se je sicer ob koncu približal, a ne dovolj, da bi lahko napadel vodilnega Bagnaio.

Nekaj več dogajanja je bilo za vodilno skupino; že v prvem krogu je po napaki v pesek zdrsnil španski veteran Maverick Vinales (KTM Tech3), od dirkačev, ki so krojili razplet pod vrhom, pa v šestem krogu njegov rojak Pedro Acosta s tovarniškim motociklom KTM, ki je bil takrat na šestem mestu.

Vodilna v točkovanju, Apriliina dirkača Bezzecchi in Jorge Martin, sta večino dirke vozila skupaj, potem pa je tri kroge pred koncem napako naredil Italijan in zdrsnil v pesek. Martin je tako pridobil eno mesto, na koncu je bil za Di Giannantoniom peti, tako da je v seštevku malenkost zmanjšal zaostanek. Bezzecchi je ostal pri 180 točkah, Martin jih ima zdaj 165, Di Giannantonio (144) je tretji.

Vodilni trije na šprintu: Francesco Bagnaia (na sredini), Ai Ogura (levo) in Marc Marquez (desno). FOTO: Michal Cizek/AFP
Vodilni trije na šprintu: Francesco Bagnaia (na sredini), Ai Ogura (levo) in Marc Marquez (desno). FOTO: Michal Cizek/AFP

Ogura je imel težave s prednjo gumo

»Zadovoljen sem s tretjim mestom, izbrali smo prave nastavitve in obenem že malo preverili stvari za klasično dirko,« je napovedal Marquez, medtem ko je Ogura priznal, da je imel težave s prednjo gumo. »Upal sem, da bom lahko proti koncu dirke še kaj dodal, toda ni šlo. To je bilo to za danes, jutri bo nova priložnost,« je izjavil japonski as.

Najbolj zadovoljen je bil kajpak Bagnaia. »Dobro smo izbrali gume za razliko od nekaterih prejšnjih preizkušej. Vesel sem, prva dva kroga sta odločila, zato sem močno pritisnil in potem skušal le še nadzorovati položaj na dirki. V zadnjih krogih je bilo preveč vibracij na motorju, a sem vseeno zadržal Oguro za seboj. Upam, da bo jutri podobno,« si je zaželel Bagnaia.

Klasična dirka za veliko nagrado Češke bo na sporedu jutri ob 14. uri.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ko je vojska iskala način, kako bi se znebila Nykänena: »To je dar z neba!«

Iz zaklada v počitniški koči je nastalo za več kot 200 strani zanimivih spominov o legendarnem finskem smučarskem skakalcu Mattiju Nykänenu in bratih Ylipulli.
Miha Šimnovec 20. 6. 2026 | 15:14
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motociklizem

Zmagoslavje Italijana, huda padca Marqueza in Zarcoja

Na motociklistični dirki za svetovno prvenstvo razreda motoGP v Barceloni je bil po dveh prekinitvah najhitrejši Fabio Di Giannantonio.
17. 5. 2026 | 16:09
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nekoč je stiskal pesti za Vettla, zdaj občuduje Prevca

Stephan Embacher bo lovil že tretjo lovoriko na mladinskem SP. Najhujši tekmec Poljak Kacper Tomasiak. Visoko merijo tudi v slovenskem skakalnem taboru.
Miha Šimnovec 4. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Formula 1

Pošiljali so ga že v pokoj, odgovoril jim je na najboljši možni način

Pri Ferrariju so se po zaslugi britanskega veterana Lewisa Hamiltona po sušnih 596 dnevih znova veselili zmage v formuli 1.
Miha Šimnovec 15. 6. 2026 | 16:54
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Zgodba o Kimiju Antonelliju

Odgovorni pri Ferrariju zaradi banalnega razloga zavrnili Antonellija

Pri Mercedesu imajo novega svetovnega »rock« zvezdnika. Toto Wolff, vodja nemške ekipe v formuli 1, je že zgodaj prepoznal nadarjenost mladega Italijana.
Miha Šimnovec 8. 6. 2026 | 16:10
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Bruselj

Janša: Bliža se konec socialnega turizma in tihotapljenja ljudi

Slovenija se je pridružila 18 članicam EU, ki zahtevajo bistveno spremembo imigracijske politike tudi v praksi.
19. 6. 2026 | 17:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Gregor Golobič: »To so sekte«

Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
20. 6. 2026 | 07:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
PremiumVideo
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Janez Janša na domačem terenu

V EU na področju migracij začenja prevladovati politika trde roke, bruseljska mantra je postalo krčenje birokracije, zeleni prehod pa je izgubil veliko zagona.
Peter Žerjavič 19. 6. 2026 | 20:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri v energetiki

86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

motociklizemFrancesco BagnaiaAi OguraMarc MarquezmotoGPBrno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Motociklizem

Boj za naslov svetovnega prvaka se je na Češkem še zaostril

Italijanski motociklistični as Francesco Bagnaia je bil najhitrejši na šprinterski dirki razreda motoGP v Brnu.
20. 6. 2026 | 16:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Hormuška ožina

Iran zaradi izraelskih napadov na Libanon spet zaprl Hormuško ožino

Izraelska vojska danes nadaljuje napade napade na jugu Libanona, po tem, ko so ZDA v petek naznanile prekinitev ognja med stranema.
20. 6. 2026 | 16:19
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić v Stožicah navdušil otroke in zaupal, v čem zdaj še posebej uživa

Slovenski košarkarski zvezdnik je na ljubljanskem turnirju The One v sklopu evropske turneje znamke Jordan ponovil, da poleti ne bo igral za reprezentanco.
20. 6. 2026 | 16:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ko je vojska iskala način, kako bi se znebila Nykänena: »To je dar z neba!«

Iz zaklada v počitniški koči je nastalo za več kot 200 strani zanimivih spominov o legendarnem finskem smučarskem skakalcu Mattiju Nykänenu in bratih Ylipulli.
Miha Šimnovec 20. 6. 2026 | 15:14
Preberite več
Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Darku Jorgiću se v Ljubljani znova ni izšlo

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je turnir v Tivoliju sklenil v osmini finala.
20. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić v Stožicah navdušil otroke in zaupal, v čem zdaj še posebej uživa

Slovenski košarkarski zvezdnik je na ljubljanskem turnirju The One v sklopu evropske turneje znamke Jordan ponovil, da poleti ne bo igral za reprezentanco.
20. 6. 2026 | 16:01
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Ko je vojska iskala način, kako bi se znebila Nykänena: »To je dar z neba!«

Iz zaklada v počitniški koči je nastalo za več kot 200 strani zanimivih spominov o legendarnem finskem smučarskem skakalcu Mattiju Nykänenu in bratih Ylipulli.
Miha Šimnovec 20. 6. 2026 | 15:14
Preberite več
Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Darku Jorgiću se v Ljubljani znova ni izšlo

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je turnir v Tivoliju sklenil v osmini finala.
20. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo