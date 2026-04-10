Boj za znameniti zeleni suknjič in milijone najbolje začela McIlroy in Burns

Na prvem majorju v golfu v sezoni sta se prvi dan mastersa v Augusti najbolj izkazala Američan Sam Burns in branilec lanske zmage Rory McIlroy iz Severne Irske. Oba sta za 18 lukenj potrebovala 67 udarcev oziroma pet udarcev pod parom igrišča. Pred zasledovalci imata dva udarca prednosti.

Devetindvajsetletni Burns je odlično začel boje na zelenicah slovitega igrišča v zvezni državi Georgia. Že na drugi luknji je dosegel eagle z dvema udarcema pod parom, do konca pa zbral še štiri birdieje, od tega tri na luknjah s parom petih udarcev.

Sam Burns je odlično odprl prvi veliki turnir v sezoni. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Zgodovinsko gledano so bili igralci tu uspešni, če se dobro igrali na luknjah s parom pet. In meni je to šlo kar dobro od rok. To je pravi recept za to igrišče,« je dejal 29-letnik iz Shreveporta v Louisiani.

Najvišje je doslej na majorjih, štirih največjih turnirjih na svetu, posegel lani na OP ZDA, ko je bil sedmi. Tudi edino preostalo uvrstitev med deset najboljših ima z OP ZDA, potem ko je bil leta 2024 deveti.

Burns je že na drugi luknji dosegel eagle z dvema udarcema pod parom, do konca pa zbral še štiri birdieje, od tega tri na luknjah s parom petih udarcev. FOTO: Maddie Meyer Getty Images Via AFP

Veliko več uspeha na golfskih igriščih ima McIlroy. Šestintridesetletnik je lani na mastersu le oblekel čislan zelen suknjič ter kot šesti golfist v zgodovini dopolnil zbirko zmag na vseh štirih majorjih, potem ko je pred tem dvakrat dobil prvenstvo PGA (2012, 2014) ter OP ZDA (2011) in The Open v Veliki Britaniji (2014).

»Zdaj bom šel v garderobo prvakov, si privoščil pijačo ter oblekel zelen suknjič in mirno zaključil dan,« je bil dobro razpoložen Severni Irec po prvem dnevu mastersa. FOTO: Hector Vivas Getty Images Via AFP

S sproščenim pristopom je predvsem v drugi polovici prvega dne zabeležil štiri birdieje in s skupno -5 končal na vrhu razpredelnice skupaj z Burnsom. »Zdaj bom šel v garderobo prvakov, si privoščil pijačo ter oblekel zelen suknjič in mirno zaključil dan,« je bil dobro razpoložen Severni Irec.

Rory McIlroy s caddiejem Harryjem Diamondom, ki je njegov prijatelj od otroštva. FOTO: Hector Vivas Getty Images Via AFP

Za obema vodilnima si trojica deli tretje mesto s tremi udarci pod parom, to so Avstralec Jason Day ter Američana Kurt Kitayama in Patrick Reed, zmagovalec v Augusti leta 2018.

Pred začetkom je bil na stavnicah najvišje rangiran dvakratni zmagovalec mastersa Scottie Scheffler (2024, 2022), ki je prav tako blizu najboljšim z dvema udarcema pod parom. Pred prvim majorjem sezone je izpustil zanj pomemben pripravljalni turnir v Houstonu, saj sta s partnerko pozdravila rojstvo drugega otroka.

Prvi igralec sveta Scottie Scheffler se je nedavno razveselil rojstva drugega sina. FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via AFP

Povsem ponesrečen dan ima za sabo zmagovalec leta 2023, Španec Jon Rahm. Ta je dan končal na 73. mestu s šestimi udarci nad parom, kar je njegov najslabši izkupiček v 37 rundah na mastersu.

Manjka Tiger Woods

Na majorju v Augusti lahko nastopajo le povabljeni igralci po različnih merilih, med njimi so tudi številni bivši zmagovalci, a brez Tigerja Woodsa. Po novi prometni nesreči in aretaciji zaradi vožnje pod vplivom močnih protibolečinskih zdravil je namreč 50-letni Američan nastop na turnirju odpovedal. S petimi zmagami je drugi najuspešnejši golfist za Jackom Nicklausom (6).

Golfiste do konca prvega majorja čakajo še trije dnevi tekmovanj, zmagovalec pa bo zelen suknjič oblekel v noči z nedelje na ponedeljek po slovenskem času. Hkrati bo pobral glavno nagrado 3,6 milijone evrov, igralci v rezu pa si bodo razdelili dobrih 18 milijonov evrov.