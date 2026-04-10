  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Boj za znameniti zeleni suknjič in milijone najbolje začela McIlroy in Burns

Prvi dan turnirja masters v Augusti sta najboljši rezultat (-5) zabeležila lanski zmagovalec Rory McIlroy in Sam Burns.
Rory McIlroy po lanski zmagi v Augusti igra povsem sproščeno. FOTO: Brian Snyder/Reuters
Galerija
Rok Tamše
10. 4. 2026 | 09:30
10. 4. 2026 | 09:38
3:42
A+A-

Na prvem majorju v golfu v sezoni sta se prvi dan mastersa v Augusti najbolj izkazala Američan Sam Burns in branilec lanske zmage Rory McIlroy iz Severne Irske. Oba sta za 18 lukenj potrebovala 67 udarcev oziroma pet udarcev pod parom igrišča. Pred zasledovalci imata dva udarca prednosti.

Devetindvajsetletni Burns je odlično začel boje na zelenicah slovitega igrišča v zvezni državi Georgia. Že na drugi luknji je dosegel eagle z dvema udarcema pod parom, do konca pa zbral še štiri birdieje, od tega tri na luknjah s parom petih udarcev.

Sam Burns je odlično odprl prvi veliki turnir v sezoni. FOTO: Mike Blake/Reuters
»Zgodovinsko gledano so bili igralci tu uspešni, če se dobro igrali na luknjah s parom pet. In meni je to šlo kar dobro od rok. To je pravi recept za to igrišče,« je dejal 29-letnik iz Shreveporta v Louisiani.

Najvišje je doslej na majorjih, štirih največjih turnirjih na svetu, posegel lani na OP ZDA, ko je bil sedmi. Tudi edino preostalo uvrstitev med deset najboljših ima z OP ZDA, potem ko je bil leta 2024 deveti.

Burns je že na drugi luknji dosegel eagle z dvema udarcema pod parom, do konca pa zbral še štiri birdieje, od tega tri na luknjah s parom petih udarcev. FOTO: Maddie Meyer Getty Images Via AFP
Veliko več uspeha na golfskih igriščih ima McIlroy. Šestintridesetletnik je lani na mastersu le oblekel čislan zelen suknjič ter kot šesti golfist v zgodovini dopolnil zbirko zmag na vseh štirih majorjih, potem ko je pred tem dvakrat dobil prvenstvo PGA (2012, 2014) ter OP ZDA (2011) in The Open v Veliki Britaniji (2014).

»Zdaj bom šel v garderobo prvakov, si privoščil pijačo ter oblekel zelen suknjič in mirno zaključil dan,« je bil dobro razpoložen Severni Irec po prvem dnevu mastersa. FOTO: Hector Vivas Getty Images Via AFP
S sproščenim pristopom je predvsem v drugi polovici prvega dne zabeležil štiri birdieje in s skupno -5 končal na vrhu razpredelnice skupaj z Burnsom. »Zdaj bom šel v garderobo prvakov, si privoščil pijačo ter oblekel zelen suknjič in mirno zaključil dan,« je bil dobro razpoložen Severni Irec.

Rory McIlroy s caddiejem Harryjem Diamondom, ki je njegov prijatelj od otroštva. FOTO: Hector Vivas Getty Images Via AFP
Za obema vodilnima si trojica deli tretje mesto s tremi udarci pod parom, to so Avstralec Jason Day ter Američana Kurt Kitayama in Patrick Reed, zmagovalec v Augusti leta 2018.

Pred začetkom je bil na stavnicah najvišje rangiran dvakratni zmagovalec mastersa Scottie Scheffler (2024, 2022), ki je prav tako blizu najboljšim z dvema udarcema pod parom. Pred prvim majorjem sezone je izpustil zanj pomemben pripravljalni turnir v Houstonu, saj sta s partnerko pozdravila rojstvo drugega otroka.

Prvi igralec sveta Scottie Scheffler se je nedavno razveselil rojstva drugega sina. FOTO: Jared C. Tilton Getty Images Via AFP
Povsem ponesrečen dan ima za sabo zmagovalec leta 2023, Španec Jon Rahm. Ta je dan končal na 73. mestu s šestimi udarci nad parom, kar je njegov najslabši izkupiček v 37 rundah na mastersu.

Manjka Tiger Woods

Na majorju v Augusti lahko nastopajo le povabljeni igralci po različnih merilih, med njimi so tudi številni bivši zmagovalci, a brez Tigerja Woodsa. Po novi prometni nesreči in aretaciji zaradi vožnje pod vplivom močnih protibolečinskih zdravil je namreč 50-letni Američan nastop na turnirju odpovedal. S petimi zmagami je drugi najuspešnejši golfist za Jackom Nicklausom (6).

Golfiste do konca prvega majorja čakajo še trije dnevi tekmovanj, zmagovalec pa bo zelen suknjič oblekel v noči z nedelje na ponedeljek po slovenskem času. Hkrati bo pobral glavno nagrado 3,6 milijone evrov, igralci v rezu pa si bodo razdelili dobrih 18 milijonov evrov.

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Drugo
Golf

Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
8. 4. 2026 | 15:10
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Drugo
Ryderjev pokal

Evropski golfisti močnejši od juriša Američanov in poplave žaljivk

Reprezentanca Evrope v golfu je po dramatičnem razpletu v predmestju New Yorka osvojila 45. Ryderjev pokal.
Rok Tamše 29. 9. 2025 | 17:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Jezni McIlroy: Ženo je zadelo pivo, pse bi morali spustiti s povodcev (VIDEO)

Zmago Evrope proti ZDA v Ryderjevem pokalu so zaznamovali nevzgojeni ameriški navijači, ki so žalili goste. Čez dve leti na Irskem mora biti drugače.
Peter Zalokar 29. 9. 2025 | 11:04
Preberite več
Šport  |  Drugo
Prva po 13 letih

Evropejci premagali Američane in bučne navijače

Evropska reprezentanca v golfu je ubranila naslov na 45. Ryderjevem pokalu, ki ga je letos gostilo igrišče Bethpage Black v New Yorku. Končni izid je bil 15:13.
29. 9. 2025 | 07:42
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Ustanovna seja DZ

Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
9. 4. 2026 | 06:45
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Anikó Lévai

Kdo je skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Razpis

Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska kriza

Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kvantne tehnologije

Nov center za uporabne kvantne tehnologije

Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

golfmastersAugustaRory McIlroySam BurnsScottie Schefflerzeleni suknjič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Nedelo
Pariz–Roubaix

Zadnja kolesarska norost Tadeja Pogačarja

Pariz–Roubaix ni le dirka, je kolesarska legenda, ki praznuje 130 let in je spisala neštete epske zgodbe.
Miha Hočevar 10. 4. 2026 | 12:07
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Olimpijina okrepitev

Zeleno-beli selektor Nedžat Aygün: Moja vrata bodo vedno odprta

Novi športni direktor slovenske nogometne prvake vidi z vidno vlogo v Evropi. Uspeh pride z jasno strategijo, načrtom in enotnostjo. Navijači del identitete.
10. 4. 2026 | 12:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (10. 4.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 10. 4. 2026 | 11:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lepo priznanje

Ne Messi, Netflix je izbral drugega svetovnega prvaka

Pretočni velikan je za oglaševanje svoje ponudbe v Argentini napovedal dokumentarno-animirani celovečerec o karizmatičnemu vratarju Emilianu Martínezu.
10. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Mohamed Ziara, palestinski kirurg v Libanonu

Znova rušijo šole in bolnišnice, na mizi pa pacienti, ki se ne prepoznajo več

Napad na Libanon je ostajal globoko v senci izraelsko-ameriške invazije na Iran. Z juga Libanona poročajo o katastrofalnih razmerah in hudi humanitarni stiski.
Aljaž Vrabec 10. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (10. 4.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 10. 4. 2026 | 11:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Lepo priznanje

Ne Messi, Netflix je izbral drugega svetovnega prvaka

Pretočni velikan je za oglaševanje svoje ponudbe v Argentini napovedal dokumentarno-animirani celovečerec o karizmatičnemu vratarju Emilianu Martínezu.
10. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Mohamed Ziara, palestinski kirurg v Libanonu

Znova rušijo šole in bolnišnice, na mizi pa pacienti, ki se ne prepoznajo več

Napad na Libanon je ostajal globoko v senci izraelsko-ameriške invazije na Iran. Z juga Libanona poročajo o katastrofalnih razmerah in hudi humanitarni stiski.
Aljaž Vrabec 10. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGIJA

Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo