Boji se, da še lep čas ne bo tako, kot je bilo

Ljubljana – Najboljši slovenski judoisti in judoistke se bodo danes zbrali v mariborski dvorani Lukna, kjer se bodo končno pomerili med seboj na državnem prvenstvu, ki bi sicer moralo biti že pozimi. O tem tekmovanju in izzivih, ki še prihajajo, smo govorili z Marjanom Fabjanom, strokovnim direktorjem pri Judo zvezi Sloveniji (JZS) in glavnim trenerjem pri najuspešnejšem slovenskem klubu Z'dežele Sankaku Kaj pričakujete od državnega prvenstva?»To bo po daljšem času za nas prvo večje uradno tekmovanje. Po eni strani je dobro, da ga bomo imeli. Večina judoistov se pripravlja že dalj časa, zato je željna borb. Za ...