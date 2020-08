Zgodovinski bojkot zaradi policijskega nasilja prekinil šport v ZDA

Bojkot ameriških športnikov se širi

Losangeleska baseball ekipa Dodgers med zapuščanjem igrišča, potem ko so prestavili dvoboj z ekipo San Francisco Giants. FOTO: Lachlan Cunningham/Afp

Vodstvo lige NBA je preložilo tri tekme končnice severnoameriške košarkarske lige, potem ko košarkarji Milwaukee Bucks v znak protesta zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi Američani niso želeli igrati.Sirena je označila začetek obračuna med Milwaukee Bucks in Orlando Magic, košarkarsko igrišče v Orlandu pa je ostalo prazno. To je rezultat bojkota ekipe Milwaukeeja v mehurčku severnoameriške košarkarske lige NBA v znak protesta proti rasni nestrpnosti ter v podporo temnopoltemu Jacobu Blaku , ki sta ga policista v nedeljo v Wisconsinu s sedmimi streli ustrelila v hrbet, ko je vstopal v svoje osebno vozilo. Posledično je ostal hrom. Blake naj bi se upiral aretaciji, česar pa iz viralnega videoposnetka, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, ni mogoče potrditi. Bil je tudi neoborožen.Košarkarji Milwaukeeja, sicer najboljšega moštva rednega dela lige NBA, so se odločili, da bodo zaradi policijskega nasilja, ki je botrovalo hudim poškodbam še enega temnopoltega prebivalca ZDA, bojkotirali obračun. Štiri minute pred predvidenim začetkom dvoboja so v garderobo odšli tudi košarkarji Orlanda.Preberite več: Košarkarji Milwaukeeja v znak protesta bojkotirali tekmo Kasneje so v ligi NBA odpovedali tudi preostali tekmi končnice tega večera Oklahoma City Thunder - Houston Rockets ter Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers. Superzvezdnik Los Angeles Lakersje v tvitu kmalu po bojkotu Bucks izrazil solidarnost z odločitvijo: »Zahtevamo spremembe. Dovolj nam je tega.« Protest je podprlo tudi združenje igralcev lige NBA. Združenje trenerjev lige NBA se je pridružilo protestu z izjavo. »Nesmiselna ustrelitev Jacoba Blaka in drugih črnih moških in žensk pomeni potrebo po ukrepanju. Ne po končnici, ne nekoč v prihodnosti, ampak takoj,« so sporočili trenerji.Milwaukee Bucks prav tako zahtevajo, da se sestane državni kongres Wisconsina in nemudoma ukrepa proti policijski surovosti in sprejme reforme kazenskega sistema. Guverner Wisconsinaje odgovoril, da se popolnoma strinja s tem in se košarkarjem zahvalil za pobudo.Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo končnica lige NBA nadaljevala. V petkovih jutranjih urah po srednjeevropskem času je predvidena tudi tekma Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks, za katere igra slovenski zvezdnikBojkot športnikov v ZDA se je po tem novem incidentu razširil tudi na druge poklicne lige. Odpovedani oziroma preloženi sta bili tekmi v baseballski ligi MLB, potem ko so se igralci odločili, da ne bodo igrali, pet tekem nogometne lige MLS pa so prestavili. Prekinili so tudi poklicno žensko košarkarsko ligo WNBA.Bojkotu se je pridružila tudi japonsko-ameriška teniška igralka, ki je v četrtek odpovedala nadaljevanje turnirja WTA v New Yorku.Tvitnila je, da ne bo več igrala v polfinalu mastersa, ki je bil zaradi novega koronavirusa prestavljen iz Cincinnatija v New York. Zapisala je, da se »kot črnka počuti, da obstajajo pomembnejše zadeve, ki potrebujejo takojšnjo pozornost, kot to, da jo gledajo, kako igra tenis.«Organizatorji turnirja so kasneje sporočili, da bodo začasno prekinili oba turnirja, ženskega WTA in moškega ATP.