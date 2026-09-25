Znano, koliko bosta z »dokončnim obračunom« zaslužila Joshua in Fury

Dolgo pričakovani boksarski dvoboj med britanskima težkokategornikoma in nekdanjima svetovnima prvakoma Anthonyjem Joshuo in Tysonom Furyjem naj bi bil 11. decembra v Cardiffu. Prenos bo na Netflixu. »Na to smo se pripravljali več let. Ena noč za dokončni obračun,« je na omrežju X zapisal promotor Turki Alalshikh.

Joshua in Fury sta nekdanja svetovna prvaka v težki kategoriji, o njunem medsebojnem obračunu pa se govori že skoraj desetletje. Pogodbo za dvoboj sta prvič podpisala leta 2021, vendar je bil načrtovani obračun odpovedan, potem ko si je Deontay Wilder po pravni poti zagotovil tretji dvoboj s Furyjem.

Fury je nato Wilderja še drugič premagal in ubranil šampionski pas organizacije WBC. Le mesec dni pozneje je Oleksandr Usik po sodniški odločitvi premagal Joshuo ter mu odvzel združene naslove svetovnega prvaka. Za Joshuo je bil to drugi poraz v profesionalni karieri. Usik je Britanca premagal tudi v povratnem dvoboju leta 2022. Ukrajinski boksar je nato leta 2024 dvakrat po točkah ugnal še Furyja.

Anthony Joshua je nazadnje boksal 25. julija 2026 proti Kristianu Prengi. Dvoboj je dobil s tehničnim nokavtom v drugi rundi. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Čeprav sta oba britanska zvezdnika medtem izgubila naslove svetovnega prvaka in status neporaženega boksarja, zanimanje za njun neposredni obračun ni upadlo. Britanski mediji zdaj poročajo tudi o domnevnih zaslužkih obeh borcev. Po teh navedbah naj bi vsak za nastop prejel približno 75 milijonov funtov oziroma okoli 87 milijonov evrov.

Prihod boksarjev v ring naj bi bil predviden okoli tretje ure zjutraj po lokalnem času. Pozni termin naj bi bil prilagojen ameriškemu občinstvu in zahtevam Netflixa.