Boksarski legendi Mayweather in Pacquiao znova v ringu

Septembra se bosta v Las Vegasu pomerila Floyd Mayweather in Manny Pacquiao, ki sta leta 2015 uprizorila enega najboljših dvobojev v zgodovini.
Leta 2015 se je zmage veselil Floyd Mayweather. FOTO: John Gurzinski/AFP
Leta 2015 se je zmage veselil Floyd Mayweather. FOTO: John Gurzinski/AFP
T. E., STA
24. 2. 2026 | 08:28
24. 2. 2026 | 08:37
2:25
Boksarski legendi Floyd Mayweather in Manny Pacquiao se bosta 19. septembra v dvorani Sphere v Las Vegasu pomerila na dolgo pričakovanem povratnem obračunu najdonosnejšega dvoboja v zgodovini boksa. V zgodovini je ostal z zlatimi črkami zapisan njun dvoboj iz leta 2015. Le nekaj dni potem ko je 48-letni Mayweather objavil vrnitev v ring, pa je Netflix, ki bo dvoboj prenašal, objavil dvoboj z leto dni mlajšim Filipincem.

»S Floydom sva svetu ponudila še vedno največji dvoboj v zgodovini boksa. Navijači so čakali dovolj dolgo – zaslužijo si povratni obračun. Želim si, da Floyd v svoji profesionalni karieri doživi en poraz in se vedno spominja, kdo mu ga je zadal,« je v skupni izjavi za javnost dejal 47-letni Pacquiao.

Služil po 300 milijonov na leto, pri 48 letih se vrača v ring

Mayweather je leta 2015 premagal Pacquiaa po točkah, dvoboj je prinesel rekordnih 4,6 milijona nakupov plačljivega prenosa. Američan naj bi z zmago zaslužil okoli 300 milijonov dolarjev, dvoboj pa ostaja finančno najuspešnejši v zgodovini, saj je ustvaril več kot 600 milijonov dolarjev prihodkov. »Mannyja sem že enkrat premagal. Tokrat bo izid enak,« pa napoveduje za povratni dvoboj.

Mayweather se je leta 2017 športno upokojil neporažen po 50 profesionalnih dvobojih, čeprav je odtlej nastopal v ekshibicijskih borbah, med drugim ga to pomlad čaka še obračun z legendarnim Mikom Tysonom. Pacquiao, prav tako večkratni svetovni prvak, se je leta 2021 umaknil iz boksa za štiri leta, ko je med drugim neuspešno kandidiral za predsednika Filipinov. Lani se je vrnil v ring in v Las Vegasu remiziral z Mariom Barriosom.

Govorice o povratnem dvoboju Mayweather – Pacquiao krožijo že leta, ugibanja pa so se okrepila prejšnji teden, ko je Američan napovedal vrnitev v ring.

