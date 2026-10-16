Nekdanja olimpijka je hudo zbolela: Večino dni preživim v postelji

Še pet let nazaj je britanska šprinterka Bet Dobbin nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, danes pa zaradi hude bolezni večino dneva preživi v postelji. Nekdanja škotska rekorderka v teku na 200 metrov, ki je leta 2019 dosegla čas 22,50 sekunde, je aprila letos pri 31 letih končala športno kariero. Razlog je mialgični encefalomielitis (ME), znan tudi kot sindrom kronične utrujenosti, za katerega za zdaj ni zdravila.

Zdaj 32-letna atletinja je v pretresljivem pogovoru za BBC Sport razkrila, da lahko že najmanjši telesni ali duševni napor povzroči dolgotrajno poslabšanje njenega zdravstvenega stanja. »Zgodilo se je, da sem šla zgolj na odvzem krvi, nato pa sem več mesecev preživela v postelji. Tudi ta polurni pogovor bi lahko imel posledice, ki jih bom občutila še leta 2027,« je povedala.

»Občutek imam, da sem izgubila vse. Še vedno imam družino, izgubila pa sem samostojnost, zdravje, sposobnost za delo in možnost ukvarjanja s športom,« je opisala življenje z boleznijo.

Njene zdravstvene težave so se začele stopnjevati po prebolelem covidu-19 in infekcijski mononukleozi. Po evropskem prvenstvu leta 2022 je kljub daljšemu počitku postajala vse šibkejša, vrnitev na treninge pa je zdržala le tri tedne. Več specialistov ji je nato potrdilo diagnozo ME, kompleksne bolezni, ki lahko povzroča izčrpanost, bolečine, motnje spanja in izrazito poslabšanje simptomov po naporu.

»Želim si, da bi šlo samo za utrujenost. To bi bilo v primerjavi z mojimi težavami nekaj povsem drugega. Včasih imam občutek, da me od smrti loči le nekaj dni,« je dejala Dobbinova.

Njen oče Jim, nekdanji profesionalni nogometaš, priznava, da ga najbolj prizadene nemoč ob hčerini bolezni. Dobbinova pa se je odločila javno spregovoriti predvsem zato, da bi opozorila na resnost bolezni in spodbudila nadaljnje medicinske raziskave.