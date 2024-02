Bolezen ga ni strla, v sredo sledi v vodi zabava

V nadaljevanju preberite:

Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Dohi je bil za slovensko reprezentanco torek močno podčrtan. V svoji udarni disciplini je na 50 m prsno nastopil Peter John Stevens. Kako se je ozrl k uvrstitvi v finale in kaj mu je zmanjkalo, da bi bil v polfinalu še hitrejši ter se približal domačemu Dugonjićevemu rekordu? Kako se je odrezala konkurenca in kako prvi as te discipline Adam Peaty? Kako je s Stevensovo olimpijsko normo, kako se je ozrla k svojemu plavanju druga slovenska polfinalistka dneva Janja Šegel?