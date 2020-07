Bottas očaran nad svojo »črno puščico«, kazen za Hamiltona

Formula 1 Foto Delo

Zmagi za Britanca in Brazilca

Na Red Bullovem Ringu so izpeljali že uvodni dirki v formuli 2. Na včerajšnji je zmago slavil 21-letni Britanec Calum Ilott (UNI-Virtuosi Racing), na današnji pa leto mlajši Brazilec Felipe Drugovich Roncato (MP Motorsport). Mick Schumacher (Prema Powerteam), sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja, je med 22 dirkači pristal na 11. in sedmem mestu, s katerim je osvojil dve točki.

Ljubljana – V Spielbergu je že vse nared za štart velike nagrade Avstrije, uvodne letošnje dirke za svetovno prvenstvo v formuli 1, za katero bodo zeleno luč prižgali ob 15.10. Najboljše izhodišče si je včeraj izbojeval Mercedesov asFinski zvezdnik je v včerajšnjih kvalifikacijah v razburljivem dvoboju za pičle 0,012 sekunde pustil za seboj favoriziranega moštvenega sotekmovalca. »To so bile resda šele kvalifikacije, toda nad našim dirkalnikom sem prav očaran. Kakor vse kaže, bomo tekmovali v svoji ligi,« je bil dobro razpoložen Bottas, potem ko si je dvanajstič v karieri in že tretjič na Red Bullovem Ringu pridirkal najboljši štartni položaj v kraljevskem avtomobilističnem razredu.Potem ko so Hamiltona kazensko premaknili na peto mesto, ker pri rumeni zastavi ni upočasnil vožnje, bo z drugega položaja štartal Red Bullov dirkač(+ 0,538), ki pa bo za razliko od Mercedesovih tekmecev dirko na avstrijskem Štajerskem začel s tršo različico gum. Za nizozemskim zvezdnikom so se včeraj uvrstili Britanec(McLaren, + 0,687), Tajec(Red Bull, + 0,929) in Mehičan(Racing Point, + 0,929).Pravi polom so za uvod doživeli pri Ferrariju, saj Monačan(+ 0,984) in Nemecv kvalifikacijah nista mogla izvleči več od sedmega oziroma enajstega mesta.