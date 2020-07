Bottas močnejši kot kadarkoli tudi zaradi nove ljubezni

Ljubljana – Finski dirkaški as, ki je z mercedesom v šampionskem slogu v svojo korist odločil nedeljsko dirko formule 1 za veliko nagrado Avstrije, zase pravi, da je močnejši kot kadar koli. Zasluge za to je ob trdem delu v pripravljalnem obdobju pripisal tudi novi ljubezni.Potem ko je novembra lani sporočil, da se ločuje od žene), dolgoletne vrhunske plavalke ter udeleženke OI v Pekingu '08, Londonu '12 in Riu de Janeiru '16, je začel letos prijateljevati z avstralsko cestno kolesarko, zmagovalko dveh etap na Giru in petouvrščeno na cestni dirki svetovnem prvenstvu leta 2014 v Ponferradi.»Vse najboljše za rojstni dan najbolj čudoviti osebi in najboljši podpori,« je 30-letni Finec prek instagrama ob skupni fotografiji v ponedeljek zaželel svoji srčni izbranki ob njenem prazniku. Po dirki sta se skupaj vrnila v Monte Carlo, kjer živita, zdaj pa sta spet v Spielbergu, kjer bo pojutrišnjem (s štartom 15.10) na sporedu še velika nagrada Štajerske. Bottas je trdno odločen pokazati, da njegova zmaga na prvi letošnji dirki nikakor ni bila naključje.Na Spielbergu se je sicer že začel uvodni prosti trening pred veliko nagrado Štajerske.