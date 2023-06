Božič in Savšek po načrtu

Slovenski kanuisti so z odliko opravili kvalifikacije posamične tekme evropskega prvenstva v Krakovu. Vsi trije so se že po prvi vožnji uvrstili v polfinale, Luka Božič se je uvrstil na tretje, Benjamin Savšek na osmo, Nejc Polenčič pa na 18. mesto.

Božič je progo prevozil brez napak, v posameznih delih je bil hitrejši tudi od najboljšega v kvalifikacijah Nemca Franza Antona, na koncu pa za njim zaostal 81 stotink sekunde.

Olimpijski prvak Savšek je bil edini med najboljšimi, ki si je prislužil dve kazenski sekundi, brez napake bi bil drugi, za Nemcem bi zaostal le šest stotink sekunde. Polenčič je progo prevozil brez dotika, njegov zaostanek pa je znašel 4,75 sekunde.

Slabše so bile slovenske kanuistke, ki so zbirale kazenske sekunde. Nobena se v prvi vožnji ni uvrstila med najboljših 20, tako da so morale na popravni izpit, po katerem je izpadlo le šest tekmovalk. Med njimi je bila Lea Novak, Alji Kozorog in Evi Alini Hočevar pa je uspelo priti med najboljših deset, Kozorogova je zasedla tretje, Hočevarjeva, ki se očitno ni sprijaznila s progo v Krakovu, pa osmo mesto.