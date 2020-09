Branilec lovorike pokazal zobe, Žagar brez izločilnih bojev

Ljubljana - V Pragi so izpeljali še peto letošnjo dirko za svetovno prvenstvo v spidveju, ki jo je v svojo korist odločil Poljak Bartosz Zmarzlik. Slovenski as Matej Žagar je med osemnajstimi dirkači iz osmih držav pristal na 14. mestu.



Zmarzliku, ki brani naslov svetovnega prvaka, se je v velikem finalu najbolj približal Britanec Tai Woffinden, tretje mesto pa si je pridirkal Slovak Martin Vaculik. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Rus Emil Sajfutdinov.



Žagar je še četrtič v letošnji sezoni ostal brez izločilnih bojev. V petih nastopih je nanizal tretje, četrto, drugo mesto, odstop in še tretje mesto, kar ni bilo dovolj za preboj med elitno deseterico. V skupni razvrstitvi je izgubil eno mesto, tako da zdaj s tridesetimi točkami zaseda enajsto mesto.



Na vrhu seštevka je sedaj današnji zmagovalec Zmarzlik (79), ki ima pičlo točko naskoka pred Švedom Fredrikom Lindgrenom, tretji je Woffinden (71). Naslednja preizkušnja bo že jutri prav tako na praškem štadionu Marketa.