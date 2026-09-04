Brat in sestra zavzela Pariz: oba na stopničkah in oba na vrhu svetovnega pokala

Na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu so bili dosežki slovenskih kanuistov precej boljši od četrtkovih kajakašev. Brat in sestra Žiga Lin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta se zavihtela na stopničke, oba sta zasedla drugo mesto, pred zadnjo tekmo pa sta tudi na vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala.

Odličen dan družine Hočevar so napovedale že kvalifikacije. Najprej je zablestela Eva Alina, ki je bila kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama najhitrejša ter za 71 stotink sekunde ugnala Čehinjo Martino Satkovo.

Po njeni poti nista šli Lea Novak in Alja Kozorog. Prva je brez kazenskih sekund zasedla 21. mesto, druga pa je bila s štirimi kazenskimi sekundami 36.

Žiga Lin za sestro ni želel zaostajati. Tudi on je bil v kvalifikacijski vožnji najhitrejši, drugouvrščenega Italijana Raffaela Ivaldija pa je ugnal za kar tri sekunde in 34 stotink.

Če Benjamin Savšek ne bi nabral dveh kazenskih sekund, bi bila Slovenca prvi in drugi, tako pa se je nekdanji olimpijski prvak zadovoljil s sedmim kvalifikacijskim časom. Kljub temu se je uvrstil v finale, kar pa ni uspelo Luki Božiču. Na progi je bil prepočasen, brez dotika je zaostal več kot deset sekund in zasedel 19. mesto.

Do zmage zmanjkalo malo

Eva Alina Hočevar je bila v finalu še hitrejša kot dopoldne, vendar so pospešile tudi njene tekmice. Storila je napako in si nabrala dve kazenski sekundi, za zmagovalko Zuzano Pankovo iz Slovaške, ki se je prav tako dotaknila enih vratc, pa je zaostala sekundo in 74 stotink.

Tretje mesto je zasedla Italijanka Marta Bertoncelli.

Še bližje zmagi je bil Žiga Lin Hočevar. Na progi je bil tudi v finalu najhitrejši, a ga je dotik vratc stal dveh sekund pribitka. Zmaga se mu je na koncu izmuznila za vsega 16 stotink sekunde.

Slavil je Čeh Vaclav Chaloupka, tretji pa je bil olimpijski prvak Nicolas Gestin.

Savšek pa je imel v finalu precej več težav, nabral si je šest kazenskih sekund, toda ni bil edini z napakami, tako da je vseeno prišel do solidnega osmega mesta.

Oba na vrhu svetovnega pokala

Pred zadnjo tekmo svetovnega pokala v Seu d'Urgellu oba Hočevarja vodita v skupnem seštevku.

Žiga Lin ima po seriji vrhunskih uvrstitev kar 44 točk prednosti pred Chaloupkom, Eva Alina pa ima devet točk naskoka pred Satkovo in 36 pred Avstralko Jessico Fox.

V soboto bodo v Parizu na sporedu še preizkušnje v krosu.