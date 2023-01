Brata Kelce: Mama ne more izgubiti

V ZDA še vedno odmevata tekmi konferenčnega finala v ligi NFL ameriškega nogometa, v kateri sta se zmag veselili moštvi Philadelhia Eagles (izločili so San Francisco 49ers) in Kansas City Chiefs. Slednji so po drami v zadnjih sekundah s 23:20 premagali Cinncinati Bengals, kar pomeni, da bo najbolje plačani zvezdnik Patrick Mahomes verjetno izbran za najboljšega igralca lige.

Superbowl bo 12. t. m. gostil Glendale v Arizoni, v zgodovino pa se bo zapisal kot prvi, v katerem se bosta na igrišču merila brata. Travis Kelce (33) je član Kansas Cityja, njegov starejši brat Jason (35) igra za Philadelphio. Jason je bil prvak leta 2018, Travis dve leti kasneje. Njuna skupna točka je tudi trener Andy Reid, ki je bil v Philadelhii do leta 2013, ko je prišel v Kansas City.

Jason Kelce (desno) bo želel pokvariti račune mlajšemu bratu. FOTO: Tim Nwachukwu/AFP

»Za nama je zanimivo leto, da se bova srečala v superbowlu, je nekaj posebnega za našo družino,« je na twitterju zapisal Jason Kelce in dodal: »Tri ure sem pred televizijo nosil rdečo majico, odslej tudi uradno nisem več navijač Chiefs.« Ko so o bližajočem se spektaklu povprašali Travisa, je odgovoril: »Mama ne more izgubiti.«

Brata Kelce iz Ohia sicer ne bosta prva sorojenca, ki bosta stala na nasprotnih straneh v superbowlu. Trener John Harbaugh je osvojil naslov, ko je z Baltimore Ravens leta 2013 premagal San Francisco, ki ga je vodil brat Jim.