Brata Marc in Alex Marquez poskrbela za špansko srhljivko v Misanu

Španski motociklistični šampion Marc Marquez (Ducati) je v Misanu dobil dirko za veliko nagrado San Marina in prvič v letošnji sezoni prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva razreda motoGP. Za sedemkratnega svetovnega prvaka je bila zmaga še toliko slajša, ker je njegov podvig z drugim mestom dopolnil mlajši brat Alex Marquez, tretji pa je bil še en Španec Pedro Acosta.

Marquez je bil najhitrejši že v sobotni šprinterski dirki, danes pa je do svoje 78. zmage v karieri prišel po razburljivem obračunu, v katerem se je moral za vodstvo nekajkrat spopasti tudi z rojakom Jorgejem Martinom. Ciljno črto je prečkal 0,657 sekunde pred Alexom Marquezom, Acosta je zaostal 2,326 sekunde.

Triintridesetletni dirkač Ducatija se je z današnjim uspehom na vrhu prvenstvene razpredelnice izenačil z Martinom. Oba imata po 274 točk, toda Marquez je prvi zaradi večjega števila zmag. Branilec lovorike je tako prvič v sezoni pogledal z vrha lestvice – in to po izjemnem nizu v drugem delu prvenstva.

Od velike nagrade Italije v Mugellu je na šestih dirkah zmagal kar petkrat ter nadomestil kar 102 točki zaostanka. Martin, svetovni prvak izpred dveh sezon, je letos slavil le enkrat, v Le Mansu. »Neverjetno je biti vodilni prvič v 2026. Pritiskal bom do samega konca, nismo še na koncu, želim si osvojiti naslov. Zmaga v Misanu mi vedno ogromno pomeni,« je po dirki dejal Marquez.

Brata Marquez sta slavila dvojno zmago. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Najbolje je začel domačin Marco Bezzecchi

Pot do zmage sicer ni bila enostavna. Najbolje je začel domačin Marco Bezzecchi, ki je s prvega štartnega mesta ostal pred Marquezom, Martin pa se je prebil na tretje mesto. Toda že pred koncem prvega kroga je Italijan na najtežjem delu steze, kjer je bil ves konec tedna izjemno hiter, storil usodno napako. Zaradi prevelike hitrosti je zdrsnil s proge in končal v pesku.

Marquezu je s tem pripadlo vodstvo, a je moral nanj še čakati. Z Martinom sta nekaj časa narekovala ritem v ospredju, medtem ko sta se za tretje mesto borila Acosta in Alex Marquez. V sedmem krogu je Martin prehitel Marca Marqueza, skupaj z Alexom pa sta oblikovala trojico na čelu.

A prvak se ni pustil dolgo čakati. V 12. krogu je znova prišel mimo Martina, nekaj krogov pozneje pa je rojaka prehitel še Alex. Do cilja sta bila Marqueza nedosegljiva, Martin pa je moral priznati premoč tudi Acosti in Ferminu Aldeguerju ter končal šele na šestem mestu.

»Po napaki Bezzecchija sem bil preveč samozavesten in Martin me je prehitel. Na srečo sem nato skočil nazaj na vrh. Zmaga v Misanu mi vedno ogromno pomeni,« je dodal Marquez.

Bezzecchijev odstop je imel pomembne posledice tudi za prvenstvo. Italijan je ostal brez točk in je s 241 točkami na tretjem mestu, 33 točk za Marquezom in Martinom. Četrti je še en Italijan Fabio Di Giannantonio, ki ima 223 točk, v Misanu pa je končal sedmi.

Do konca prvenstva je še osem dirk, naslednja pa bo že prihodnji konec tedna v Spielbergu. Če je Marquez v Misanu prvič letos prevzel vodstvo, je jasno tudi, da se bo boj za naslov šele zares razplamtel.