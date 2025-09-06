Bratska drama v Barceloni: Padec brata prinesel zmago drugemu

Sprinterska dirka za veliko nagrado Katalonije v Barceloni je postregla z dramatičnim razpletom, v središču katerega sta se znašla brata Marquez.

Na koncu se je zmage veselil starejši, Marc Marquez (Ducati), ki je s tem še povečal svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pot do uspeha pa mu je nenamerno tlakoval mlajši brat Alex Marquez (Gresini Ducati), ki je po vodstvu večji del dirke končal v pesku.

Večji del dirke je kazalo, da bo Alex Marquez prekinil bratovo prevlado v tej sezoni. Potem ko si je v kvalifikacijah zagotovil najboljši startni položaj, je suvereno vodil in se oddaljeval od tekmecev. Zdelo se je, da bo prekinil niz sedmih zaporednih sprinterskih zmag starejšega brata.

Španec Marc Marquez je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v Barceloni. FOTO: Lluis Gene/AFP

Medtem ko je Alex bežal v ospredju, se je za njim odvijal napet boj za preostali mesti na stopničkah. Marc Marquez, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), Španec Pedro Acosta (KTM) in Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) so si izmenjevali prehitevanja.

Starejši Marquez se je po nekaj krogih prebil na drugo mesto, a je bil zaostanek za bratom že precejšen. Nato pa je v devetem krogu sledil preobrat. Alex Marquez je, povsem sam v vodstvu, naredil napako pri zaviranju in zdrsnil v pesek, s čimer so se njegove sanje o zmagi razblinile.

Dirka je bila sicer polna odstopov. Še pred Alexom sta po medsebojnem trčenju končala domačin Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) in Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki si je pri tem poškodoval roko. Odstopil je tudi svetovni prvak, Španec Jorge Martin (Aprilia). Po padcu vodilnega je drugo mesto osvojil Fabio Quartararo, tretji pa je bil Fabio Di Giannantonio.

Po padcu vodilnega je drugo mesto na dirki osvojil Francoz Fabio Quartararo. FOTO: Lluis Gene/AFP

Odstop Alexa Marqueza in slaba predstava drugega tovarniškega dirkača Ducatija, Francesca Bagnaie, ki je bil šele 14., sta še utrdila vodstvo Marca Marqueza v skupnem seštevku. Zbral je že 467 točk, kar je 187 več od drugouvrščenega brata Alexa. Francesco Bagnaia zaostaja že 239 točk.

»Seveda sem vesel zaradi zmage, tudi zaradi vseh navijačev, seveda pa so pomembne tudi nove točke za SP. Ko je Alex padel, sem vedel, da moram samo še zadržati svoj ritem. A že jutri je nova dirka,« je po svoji 14. sprinterski zmagi na 15 letošnjih preizkušnjah dejal Marc Marquez.

Za Marca Marqueza je bila to 14. zmaga na 15 letošnjih sprinterskih preizkušnjah. FOTO: Josep Lago/AFP

Klasična dirka za veliko nagrado Katalonije bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.