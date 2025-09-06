  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Bratska drama v Barceloni: Padec brata prinesel zmago drugemu

    Marc Marquez je zmagal na sprintu v Barceloni po padcu vodilnega brata Alexa, s čimer je še utrdil vodstvo v prvenstvu.
    Alex Marquez si je v kvalifikacijah zagotovil najboljši startni položaj za sprintersko dirko. FOTO: Josep Lago/AFP
    Galerija
    Alex Marquez si je v kvalifikacijah zagotovil najboljši startni položaj za sprintersko dirko. FOTO: Josep Lago/AFP
    Š. R., STA
    6. 9. 2025 | 17:37
    6. 9. 2025 | 17:38
    3:02
    A+A-

    Sprinterska dirka za veliko nagrado Katalonije v Barceloni je postregla z dramatičnim razpletom, v središču katerega sta se znašla brata Marquez.

    Na koncu se je zmage veselil starejši, Marc Marquez (Ducati), ki je s tem še povečal svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pot do uspeha pa mu je nenamerno tlakoval mlajši brat Alex Marquez (Gresini Ducati), ki je po vodstvu večji del dirke končal v pesku.

    Večji del dirke je kazalo, da bo Alex Marquez prekinil bratovo prevlado v tej sezoni. Potem ko si je v kvalifikacijah zagotovil najboljši startni položaj, je suvereno vodil in se oddaljeval od tekmecev. Zdelo se je, da bo prekinil niz sedmih zaporednih sprinterskih zmag starejšega brata.

    Španec Marc Marquez je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v Barceloni. FOTO: Lluis Gene/AFP
    Španec Marc Marquez je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v Barceloni. FOTO: Lluis Gene/AFP

    Medtem ko je Alex bežal v ospredju, se je za njim odvijal napet boj za preostali mesti na stopničkah. Marc Marquez, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha), Španec Pedro Acosta (KTM) in Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) so si izmenjevali prehitevanja.

    Starejši Marquez se je po nekaj krogih prebil na drugo mesto, a je bil zaostanek za bratom že precejšen. Nato pa je v devetem krogu sledil preobrat. Alex Marquez je, povsem sam v vodstvu, naredil napako pri zaviranju in zdrsnil v pesek, s čimer so se njegove sanje o zmagi razblinile.

    Dirka je bila sicer polna odstopov. Še pred Alexom sta po medsebojnem trčenju končala domačin Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) in Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia), ki si je pri tem poškodoval roko. Odstopil je tudi svetovni prvak, Španec Jorge Martin (Aprilia). Po padcu vodilnega je drugo mesto osvojil Fabio Quartararo, tretji pa je bil Fabio Di Giannantonio.

    Po padcu vodilnega je drugo mesto na dirki osvojil Francoz Fabio Quartararo. FOTO: Lluis Gene/AFP
    Po padcu vodilnega je drugo mesto na dirki osvojil Francoz Fabio Quartararo. FOTO: Lluis Gene/AFP

    Odstop Alexa Marqueza in slaba predstava drugega tovarniškega dirkača Ducatija, Francesca Bagnaie, ki je bil šele 14., sta še utrdila vodstvo Marca Marqueza v skupnem seštevku. Zbral je že 467 točk, kar je 187 več od drugouvrščenega brata Alexa. Francesco Bagnaia zaostaja že 239 točk.

    »Seveda sem vesel zaradi zmage, tudi zaradi vseh navijačev, seveda pa so pomembne tudi nove točke za SP. Ko je Alex padel, sem vedel, da moram samo še zadržati svoj ritem. A že jutri je nova dirka,« je po svoji 14. sprinterski zmagi na 15 letošnjih preizkušnjah dejal Marc Marquez.

    Za Marca Marqueza je bila to 14. zmaga na 15 letošnjih sprinterskih preizkušnjah. FOTO: Josep Lago/AFP
    Za Marca Marqueza je bila to 14. zmaga na 15 letošnjih sprinterskih preizkušnjah. FOTO: Josep Lago/AFP

    Klasična dirka za veliko nagrado Katalonije bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.

    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Reforma
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Zdravstvo
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Pred slovesnostjo v Strunjanu
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    INTERVJU
    Vredno branja
    Sandi Kavalič, Gen-I
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Energija: doživetje in priložnost
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Zeleni prehod
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Kompetenčni center za čipe
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Aplikacije
    Aplikacije

    Rusija nad WhatsApp in Telegram, rojeva se super aplikacija Max

    Novo državno aplikacijo Max razvija podjetje VK pod nadzorom Kremlja, Gazprom in Jurija Kovaljčuka, milijarderja iz kroga predsednika Vladimirja Putina.
    6. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Monza
    Monza

    Čarovnija Maxa Verstappna in najhitrejši krog v zgodovini Formule 1

    Max Verstappen je s presenetljivo zmago v kvalifikacijah Monze postavil nov rekord proge in ugnal favorizirana McLarna.
    6. 9. 2025 | 18:07
    Preberite več
    MotoGP
    MotoGP

    Bratska drama v Barceloni: Padec brata prinesel zmago drugemu

    Marc Marquez je zmagal na sprintu v Barceloni po padcu vodilnega brata Alexa, s čimer je še utrdil vodstvo v prvenstvu.
    6. 9. 2025 | 17:37
    Preberite več
    Eurobasket
    Eurobasket

    Nemci s težavami do obračuna z zmagovalcem tekme med Slovenijo in Italijo

    Nemčija se je po preobratu proti Portugalski uvrstila v četrtfinale EuroBasketa 2025, kjer čaka na zmagovalca dvoboja med Slovenijo in Italijo.
    6. 9. 2025 | 17:29
    Preberite več
    Tenis
    Tenis

    Veronika Erjavec do izjemnega uspeha in turnirske zmage

    Z zmago na turnirju WTA 125 v Changshi je Veronika Erjavec dosegla največji uspeh kariere in se prvič prebila med najboljših 120 igralk sveta.
    6. 9. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Košarka
