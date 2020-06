Brazilska šampionka ostra kakor kaktus, slovo McGregorja

Ljubljana – Vrhunska brazilska borka Amanda Nunes je na spektaklu UFC 250 v Las Vegasu upravičila vlogo favoritinje in prepričljivo po točkah s 50:44, 50:45 in 50:44 ugnala Kanadčanko Felicio Spencer. »Levinja«, kakor si je nadela vzdevek 32-letna mojstrica mešanih borilnih športov (MMA), je tako slavila jubilejno 20. zmago (16 jih je dosegla s prekinitvijo, v statistiki ima tudi štiri poraze) in ubranila šampionski pas združenja UFC v peresni kategoriji (do 65,8 kg).



V zgodovino najmočnejše organizacije za dvoboje v kletki se je tako Amanda vpisala kot prva šampionka, ki je ubranila naslov prvakinje v dveh težnostnih kategorijah; to ji je namreč pred tem uspelo že v bantamski kategoriji (do 61,2 kg). Koliko boljša je bila od Spencerjeve, ki jo je v zadnji rundi ovirala precejšnja na obrazu, zgovorno kažejo številke: izkušena Brazilka je namreč tri leta mlajši tekmici zadala kar 124 močnih udarcev, medtem ko jih je prejela »le« 42.



»Ker je Felicia zelo dobra borka in sem vedela, česa je sposobna, mi je bilo jasno, da me čaka težka borba. Pripravljena sem bila na to, da bo trajala vseh pet rund. Morala sem biti ostra kakor kaktus,« se je po enajsti zaporedni zmagi razgovorila Nunesova in v isti sapi pribila, da ni dvomila o svojem uspehu. »Jaz sem pač največja!« je poudarila šampionka iz Bahie, potem ko je še trinajstič kletko UFC zapustila dvignjenih rok. Toliko zmag v najmočnejši organizaciji za mešane borilne športe ni nanizala še nobena borka.

McGregor sporočil, da se poslavlja od borb

Irski zvezdnik Conor McGregor pa je prek družbenih omrežij sporočil, da se poslavlja od borb. »Hvala vsem za neverjetne spomine! Kakšno (po)potovanje je to bilo!« je zapisal eden od najboljših in obenem najbolj razvpitih borcev v zgodovini UFC. Ker pa je 31-letni as iz Crumlina v preteklosti že (dvakrat) naznanil konec športne poti in se nato vseeno vrnil v kletko (kakor nazadnje januarja letos, ko je ekspresno opravil z ameriškim »kavbojem« Donaldom Cerronejem), njegovega zadnjega sporočila spremljevalci borilnih športov niso vzeli pretirano resno.