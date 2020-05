Brazilski veteran se je za zadane udarce celo opravičeval tekmecu

Ljubljana – V večnamenski areni v spomin na veterane VyStar v Jacksonvillu so pičle štiri dni po spektaklu UFC 249, na katerem je Američan Justin Gaethje po brutalnem obračunu v peti rundi zlomil odpor favoriziranega rojaka Tonyja Fergusona, spravili pod streho novo prireditev v mešanih borilnih športih (MMA) najmočnejšega tovrstnega združenja Ultimate Fighting Championship (UFC). In številni ljubitelji dvobojev v kletki so po televiziji znova videli precejšnje presenečenje.



V zadnjem in obenem glavnem dvoboju večera je namreč brazilski veteran Glover Teixeira (31 zmag, 26 s k. o., 7 porazov), ki na lestvici UFC v poltežki kategoriji (do 93 kg) zaseda osmo mesto, po novem krvavem obračunu s tehničnim nokavtom v peti rundi premagal četrtopostavljenega Američana Anthonyja Smitha (33 zmag, 29 s k. o., 15 porazov), ki so mu mnogi vnaprej pripisovali nov uspeh.



Toda 40-letni Južnoameričan je med dvobojem prekosil samega sebe in dal s predstavo, ki jo je prikazal, jasno vedeti, da še nikakor ni za staro šaro. »Anthony udarja kakor tovornjak, vendar pa ni pomembno, kako močno udarjaš. Pomembnejše je, da znaš takšne udarce sprejemati in se boriti naprej,« je skrivnost svojega podviga razkril Teixeira, ki se je med dvobojem opravičeval tekmecu, ker ga je udarjal: »Oprosti, ampak to je del posla.«