Brazilski zbiratelj segel globoko v žep

Ljubljana - Na nedeljski dražbi v Nici so prireditelji prodali načrt olimpijske zastave, ki jo je izdelal oče modernih olimpijskih iger, baron Pierre de Coubertain. Za zastavo so na dražbi iztržili 185.000 evrov in 27 odstotkov stroškov oziroma skupaj skoraj 235.000 €, poročajo agencije.



»Načrt je kupil brazilski zbiratelj,« je razkril pomočnik direktorja pri dražbeni hiši Cannes Encheres Alexandre Debussy.



Sicer pa si je olimpijsko zastavo leta 1913 zamislil Coubertin in načrt kasneje predal enemu od svojih švicarskih sodelavcev v Lozani. Risba je nato več kot 100 let ostala v družinski lasti.



V osnovi je bila risba, velika 21 x 27,5 cm, ocenjena na vrednost med 80 in 100 tisoč €. Zanjo se je potegoval tudi francoski muzej športa, a ponudba muzeja ni bila dovolj visoka.